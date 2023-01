Philip Anthony Hopkins, conocido como Anthony Hopkins, es un actor, compositor, director y productor británico.​​​ | Fuente: Instagram

Por medio de sus redes sociales, Anthony Hopkins celebró que lleva 47 años sobrio y aprovechó para mandar un mensaje de aliento a los que luchan contra este problema. “Soy un alcohólico en proceso de recuperación. (...) Sé que hay personas que luchan en esta cultura de la cancelación, de odio y de falta de compromiso, con niños que son acosados”, dijo el artista.

“Y yo les respondo: Sean amables con ustedes mismos. Sean amables. Manténganse fuera del círculo de la toxicidad con las personas si te ofenden. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida”, precisó el famoso Hannibal Lecter de 'The Silence of the Lambs', de 85 años.

Por otro lado, Anthony Hopkins aseguró que con su mensaje trataba de ser útil a aquellas personas que están luchando contra el alcoholismo, como él lo hizo hace décadas. Confesó que hace 47 años estaba en una “situación desesperada" hasta que pudo ver que algo no iba bien en él y reconoció que era alcohólico, una adicción que pudo costarle la vida, según explicó.

“No soy un experto en drogas. No soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida”, agregó el ganador un premio Oscar. También alentó a cualquiera que estuviera luchando contra este problema a hablar con alguien a quien respete para superarlo.

Anthony Hopkins en 'Rebel Moon'

El veterano actor británico Anthony Hopkins se une al elenco de 'Rebel Moon', la película que Zack Snyder prepara para Netflix. El artista participará en un proyecto de ciencia ficción tras varios años alejado de un género que ha visitado en títulos tan populares como las sagas de 'Transformers', 'Thor' o la serie 'Westworld'.

Según informa Deadline, la cinta de Snyder contará en su ya amplio reparto con la voz de Anthony Hopkins, quien dará vida a Jimmy, un robot de batalla inteligente y que una vez defendió a un rey asesinado.

Inicialmente, 'Rebel Moon' iba a ser una película y spin-off de la saga Star Wars, ambientada poco después de lo sucedido en 'Revenge of the Sith'. Sin embargo, tras la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, el proyecto perdió prioridad en el nuevo organigrama de la factoría, lo que le llevó a Snyder a convertir la cinta en una propuesta original y alejada de la franquicia.

Snyder, además de dirigir la cinta, escribe el guión junto con Shay Hatten y Kurt Johnstad. Protagonizada por Sofia Boutella, completan el reparto Charlie Hunnam, Ray Fisher, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair, Alfonso Herrera, Jena Malone, Ed Skrein, Stuart Martin, Cary Elwes, Corey Stoll y, ahora también, Anthony Hopkins.

Anthony Hopkins ganó en el 2021 su segundo Oscar a mejor actor por su interpretación de un anciano con demencia en 'The father', convirtiéndose en el intérprete de mayor edad que consigue el galardón.

