Anuel AA confirma el fin de su romance con Karol G después de dos años: "Ella tomó su camino y yo el mío". | Fuente: Instagram

Se acabaron los rumores. Anuel AA confirmó su ruptura con Karol G después de que negaran que todo estaba bien en su relación. Por medio de un enlace en vivo en Instagram, el artista habló con sus seguidores donde contó su versión.

Si bien hubo mucha controversia en su romance con la colombiana, el intérprete de “Reloj” decidió aclarar que desde hace un tiempo ya no tiene nada que ver con su colega: “Karol y yo... hace tres meses y medio o cuatro meses que no estamos juntos”, contó.

Asimismo, Anuel AA señaló que su ruptura sentimental con Karol G no fue por una infidelidad, tal y como se especuló en los medios de espectáculo internacional. “Es lo normal que haya decidido tomar su rumbo. Ella tomó su camino y yo, el mío”, agregó.

Por otro lado, descartó que ni uno de los dos se hizo daño y cortaron por lo sano: “Yo no le fallé, ella no me falló. (Son) cosas que pasan en una relación común y corriente”, continuó. “No hubo un tema con otra mujer. La quiero y la adoro con toda mi vida, quiero que la siga rompiendo, que cumpla todas sus metas, como lo ha hecho hasta ahora”, concluyó su mensaje Anuel AA.

Sospechas de una ruptura

El pasado febrero, Karol G celebró su cumpleaños número 30, pero la ausencia de su novio Anuel AA en el momento captó la atención de sus seguidores en sus perfiles oficiales. Más tarde, el intérprete de “BEBE” saludó a quien ya no sería su pareja para ese entonces con una imagen en sus historias de Instagram.

Desde el comienzo de su relación amorosa, los artistas urbanos se caracterizaban por ser muy unidos en todas sus actividades y compartían sus muestras de afecto en las redes sociales. En septiembre del 2020, se especulaba sobre una presunta ruptura de la pareja, luego de que la colombiana viajara a su país natal a visitar a su familia sin la compañía de su pareja.

La última publicación amorosa de Karol G y Anuel AA en Instagram data de noviembre del año pasado. Hasta la fecha, ninguno de los dos ha comentado los recientes reportes sobre el fin de su romance.

