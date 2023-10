Anya Taylor-Joy contrajo matrimonio con el músico Malcolm McRae en Italia

Luego de que los rumores de que Anya Taylor-Joy se había casado con el músico Malcolm McRae inundaran las redes sociales, se confirmó que la protagonista de Gambito de Dama dio el ‘Sí, acepto’ en Venecia, Italia.

Las imágenes filtradas por el medio Daily Mail mostraron que la actriz tuvo una boda con 150 invitados. Entre ellos estuvieron Cara Delevingne, Miles Teller, Julia Garner y Nicholas Hoult, su compañero de reparto en la reciente película El Menú.

La boda soñada de Anya Taylor-Joy se realizó en el Palazzo Pisani Moretta a pies del gran canal de Venecia. Para su gran noche, la actriz lució un vestido diseñado por la firma Dior, era de color beige y tenía como bordado a un colibrí y flor en el escote, además de un velo blanco.

Tanto la artista como su ahora esposo Malcolm McRae mantienen su vida sentimental de manera privada, por lo que rara vez comparten imágenes juntos en su redes sociales.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae visitaron Buenos Aires

En febrero de 2022, Anya Taylor-Joy regresó a Argentina, país donde vivió hasta los seis años y de donde es originario su padre. Así lo hizo saber el diseñador Laurencio Adot en su cuenta de Instagram, con una foto junto a la actriz de Gambito de Dama.

Este primer encuentro encendió la alarma de sus seguidores, que subieron fotos con la intérprete de Beth Harmon. Ella se encontraba vacacionando junto con su pareja Malcolm McRae, y a ambos se les vio paseando por las calles del barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, sin ningún tipo de seguridad personal.

Los seguidores que tuvieron la suerte de cruzarse con Anya Taylor-Joy le demostraron todo su cariño a través de fotos y regalos, como fue el caso de unas muchachas que le obsequiaron un anillo y un cuarzo, gesto que la actriz compartió en una historia de Instagram con el mensaje “Gracias, chicas”, acompañado de tres corazones y un emoji de lágrimas.

La actriz emocionada destacó que le gustaría volver a vivir en Argentina: “Tengo pasaporte estadounidense y británico, pero tengo residencia argentina, lo cual me hace muy feliz porque me gustaría vivir en Argentina nuevamente”, sostuvo Anya Taylor-Joy. De hecho, no es la primera vez que habla al respecto, ya que ha mencionado que la mayoría de sus familiares viven en dicho país y viaja todos los fines de año para celebrar junto a ellos.