Anya-Josephine Taylor-Joy​ ​ es una actriz y modelo estadounidense-británica, con residencia legal en Argentina.​ | Fuente: EFE

La actriz Anya Taylor-Joy se casó en secreto con su pareja Malcolm McRae en una boda íntima en Estados Unidos antes de regresar a Australia donde se encuentra filmando la película ‘Furiosa’, precuela de ‘Mad Max’.

De acuerdo con el medio Page Six, la protagonista de ‘Gambito de dama’ y el músico contrajeron nupcias en un juzgado norteamericano y solo estuvieron presentes sus familiares cercanos.

Como se recuerda, hace unos meses, Anya Taylor-Joy dijo que se siente feliz con Malcolm McRae, pero no ha dado detalles de esa relación: “Finalmente encontré a alguien que felizmente se sentará en silencio conmigo leyendo. Básicamente tenemos 80 años y 7 al mismo tiempo, y funciona muy bien”, dijo para la revista Vogue.

En junio corrieron rumores de que la pareja se había comprometido luego de que la actriz luciera un anillo con diamantes, no obstante, ni uno dio declaraciones al respecto.

¿Quién es Malcolm McRae, el novio de Anya Taylor-Joy?

Malcolm McRae es un músico estadounidense de 27 años, oriundo de Alabama. El novio de Anya es el líder de una banda llamada More. También incursionó en la actuación, en cortometrajes independientes.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae visitaron Buenos Aires

En febrero de este año, Anya Taylor-Joy regresó a Argentina, país donde vivió hasta los seis años y de donde es originario su padre. Así lo hizo saber el diseñador Laurencio Adot en su cuenta de Instagram, con una foto junto a la actriz de “Gambito de Dama”.

Este primer encuentro encendió la alarma de sus seguidores, que subieron fotos con la intérprete de Beth Harmon. Ella se encontraba vacacionando junto con su pareja Malcolm McRae, y a ambos se les vio paseando por las calles del barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, sin ningún tipo de seguridad personal.

Los seguidores que tuvieron la suerte de cruzarse con Anya Taylor-Joy le demostraron todo su cariño a través de fotos y regalos, como fue el caso de unas muchachas que le obsequiaron un anillo y un cuarzo, gesto que la actriz compartió en una historia de Instagram con el mensaje “Gracias, chicas”, acompañado de tres corazones y un emoji de lágrimas.

La actriz emocionada destacó que le gustaría volver a vivir en Argentina: “Tengo pasaporte estadounidense y británico, pero tengo residencia argentina, lo cual me hace muy feliz porque me gustaría vivir en Argentina nuevamente”, sostuvo Anya Taylor-Joy. De hecho, no es la primera vez que habla al respecto, ya que ha mencionado que la mayoría de sus familiares viven en dicho país y viaja todos los fines de año para celebrar junto a ellos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.