Aracely Arámbula se pronuncia sobre los rumores que señalan que planea pedirle pensión por alimentos a Luis Miguel. | Fuente: Composición

La actriz Aracely Arámbula sorprendió al hablar de sus hijos en una reciente entrevista con el programa Al rojo vivo de Telemundo, donde señaló que siempre buscó proteger a sus pequeños de la exposición mediática.

"Yo creo que el tiempo va pasado y vas aprendiendo. Siempre he disfrutado a mis hijos plenamente y lo que pasa es que cuando estaban muy pequeños me reservaba las cosas para mí. Querían que estuvieran en un entorno no público porque ellos no son artistas", dijo Aracely Arámbula.

Asimismo, la intérprete respondió a los rumores que señalaban que ella se encontraba exigiendo una pensión por alimentos para sus hijos con el cantante Luis Miguel.

"Te puedo decir que a la gente le gusta especular con esas noticias. Yo te puedo decir que soy una mujer que siempre he trabajado y no necesito pedir una pensión. Mis hijos económicamente están muy bien y viven de mi trabajo", agregó.



Además, señaló que, pese a la ausencia del cantante Luis Miguel en la infancia de sus hijos, ellos siempre han tenido una figura paterna en casa con su abuelo.

"Yo tengo una figura paterna maravillosa con mi padre, que es un gran ser humano. En mi casa la figura paterna siempre ha estado", aseveró.

Finalmente, reveló que pese a que sus hijos tienen derechos legales a que Luis Miguel cumpla con ellos económicamente, ella no piensa obligarlo a hacer cosas que no le nacen.

"Mis hijos tienen derechos a muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es lo que uno como padre quiere dar", concluyó.