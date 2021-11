Justin Santos falleció el 21 de noviembre en una accidente automovilístico y Arcángel le dio el último adiós. | Fuente: Instagram | Arcángel

Arcángel le dio el último adiós a su hermano Justin Santos en su velorio. El reguetonero compartió en sus historias de Instagram cómo fue la despedida del joven de 21 años.

“Para ti todo el tiempo fui ese amigo que uno necesita, que siempre quisiste y se le cumplió su sueño, ese hermano de otra madre que, a pesar de toda la envidia, se fue en contra de todo el mundo, con su buena voluntad, para convertirme en la próxima estrella de nuestro barrio, la calle Calma”, se le escucha decir frente al ataúd de su hermano.

“Todos estamos todos de luto por tu partida, tu ausencia todo el tiempo será notada, me toca despedirte al igual que muchos, mándale saludos a la abuelita, esto es una noche muy especial y me duele tanto no estar ahí contigo”, continuó Arcángel.

En un emotivo vídeo, el intérprete de música urbana mostró cómo su familia se despidió de Justin Santos con música y oraciones.

El accidente de Justin Santos, hermano de Arcángel

El reguetonero Arcángel está pasando por un duro momento familiar debido a que su hermano Justin Santos falleció en la madrugada del domingo 21 de noviembre en un accidente de tránsito en un puente de San Juan, según informan medios locales.

Según indicaron, Santos, de 21 años, manejaba un Can-Am cuando una mujer, que no ha sido identificada, transitaba presuntamente ebria por el puente Teodoro Moscoso en dirección contraria de San Juan a Carolina y cuando chocó contra el hermano del artista.

Debido al impacto, Justin Santos salió expulsado del Can-Am y falleció por los golpes que recibió. Otro joven que iba como pasajero también salió expulsado y resultó herido. Además, tras recibir el impacto, chocó contra otro vehículo.

El accidente ocurrió a las 02.35 (06.35 GMT) -hora local- y quedó grabado por las cámaras de seguridad del puente. La conductora resultó herida y fue llevada a un hospital. A esta se le tomarán muestras de sangre para corroborar o descartar que guiaba ebria, según sospecha la Policía. (EFE)

