"No puedo dejar de llorar": Ariana Grande y su conmovedor mensaje tras su primera nominación al Oscar por 'Wicked'

No cabe duda de que Ariana Grande es tan popular como su personaje Glinda en Wicked. Así lo confirmó la Academia de Hollywood este jueves por la mañana, durante el anuncio de los nominados al Oscar 2025, donde la estrella del pop recibió su primera nominación a Mejor Actriz de Reparto.

"Con la cabeza levantada entre sollozos, quiero decir gracias, Academia, por este reconocimiento inmenso. No puedo dejar de llorar, para sorpresa de nadie", escribió Grande en una historia de Instagram. "Estoy honrada y profundamente agradecida".

La intérprete de Break Free también recordó a su versión más joven, aquella que se sentaba a estudiar a Judy Garland cantando Somewhere Over the Rainbow, justo antes de que entrara la gran y hermosa burbuja en la película El mago de Oz. "Estoy tan orgullosa de ti, pequeña. Gracias nuevamente, desde el fondo de mi corazón", añadió.

¿Con quiénes compite Ariana Grande por el Oscar 2025?

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto, Ariana Grande competirá contra Monica Barbaro (Un completo desconocido), Felicity Jones (El brutalista), Isabella Rossellini (Cónclave) y Zoe Saldaña (Emilia Pérez), quien ya le ganó el Globo de Oro en esta categoría.

En otra publicación en sus redes, Grande agradeció al director Jon M. Chu por confiarle el papel de Glinda en la versión cinematográfica del exitoso musical de Broadway. Lo describió como un "líder, ser humano y amigo más increíblemente brillante".

Además, dedicó un emotivo mensaje a Cynthia Erivo, su coprotagonista en Wicked, quien encarna a Elphaba: "Estoy profundamente orgullosa de mi hermosa familia de Wicked. Estoy tan orgullosa de mi Elphie, mi hermana, mi querida Cynthia Erivo... tu brillantez no tiene fin y mereces cada flor (tulipán) en cada jardín. Te amo incondicionalmente, siempre".

La segunda parte de 'Wicked' llegará a los cines en noviembre de 2025.Fuente: Universal Pictures

¿Cuándo será la ceremonia de los Oscar 2025?

La entrega de los Premios Oscar 2025 se realizará el próximo domingo 2 de marzo en el emblemático Teatro Dolby de Los Ángeles. Este año, la ceremonia será presentada por primera vez por el comediante Conan O’Brien, prometiendo una noche llena de sorpresas y grandes momentos.

