'The Brutalist': cuándo se estrena en Perú, qué dice la crítica, reparto y lo que debes saber de la nominada al Oscar 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La película The Brutalist marca el regreso de Adrien Brody a la pantalla grande de la mano del director Brady Corbet. Con ese drama épico, el actor busca llevarse su segundo Oscar ya que está nominado a Mejor actor, sin embargo, no la tendrá fácil debido a que compite con Ralph Fiennes (Conclave), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Sebastian Stan (The Apprentice) y Colman Domingo (Sing Sing) en la gala número 97 de la Academia de Hollywood, que se llevará a cabo el 2 de marzo.

Teniendo ya un palmarés en los Globos de Oro 2025 a Mejor película de drama y un galardón para Brody como Mejor actor, se ha convertido en una de las películas favoritas de este año. A poco de su estreno en Perú, conoce detalles de esta famosa cinta.

¿Cuándo se estrena The Brutalist en Perú?

La película llega a cines naciones el jueves 6 de febrero.

¿De qué trata The Brutalist?

"Cuando el visionario arquitecto László Toth y su esposa Erzsébet huyen de la Europa de posguerra en 1947 para reconstruir su legado y ver el nacimiento de la América moderna, sus vidas cambian a causa de un misterioso y adinerado cliente", reza la sinopsis oficial.

Mira el tráiler oficial de The Brutalist

Reparto de The Brutalist

Adrien Brody como László Toth

Felicity Jones como Erzsébet Toth

Guy Pearce como Harrison Lee Van Buren

Joe Alwyn como Harry Lee Van Buren

Raffey Cassidy como Zsófia

Ariane Labed como Zsófia (adulta)

Stacy Martin como Maggie Van Buren

Emma Laird como Audrey

Isaach de Bankolé como Gordon

Alessandro Nivola como Attila

Michael Epp como Jim Simpson

Jonathan Hyde como Leslie Woodrow

Peter Polycarpou como Michael Hoffm

¿Qué dice la crítica de The Brutalist?

"The Brutalist es una obra de grandeza que captura de manera tangible la suavidad de la luz del amanecer que se cuela a través de las grietas del hormigón, la claustrofobia sofocante de las amplias bibliotecas y la amplitud de los pequeños armarios que se convierten en un hogar, y la naturaleza desesperada del movimiento para quienes se ven privados de la satisfacción de la quietud", dice The Playlist sobre la película destacando el desarrollo de la trama.

La página especializada LA Times resaltó el trabajo del director Brady Corbet ya que "ha llenado la película con tantas ideas que uno acepta su duración", en referencia a las 3 horas con 35 minutos de historia. A este comentario se une The Telegraph: "La construcción de Tóth es abrumadora y a menudo inescrutable, pero a pesar de todo su peso, The Brutalist avanza a toda velocidad: tanto durante como después, parece la película más corta jamás realizada".

Por otro lado, The Hollywood Reporter hizo mención especial a Adrien Brody por su protagónico.

"Brody se vuelca en el personaje con una inteligencia desbordante y un fuego interior, sin guardarse nada mientras transmite visceralmente tanto los momentos de júbilo como las tristezas desgarradoras. Su exigente trabajo de acento por sí solo es una medida de su compromiso con el audaz proyecto". Sin embargo, aseguran que "pocas veces Brody ha estado mejor", pero en The Brutalist aporta una tremenda seriedad y dolor "que corroe el orgulloso sentido de sí mismo de László, su sentido de propósito y destino. Es una actuación imponente; ver al arquitecto tratado como basura es aplastante".

El actor Adrien Brody y el cineasta y también actor Brady Corbet, durante la presentación de 'The Brutalist', máxima favorita a los Oscar tras lograr el Globo de Oro a la mejor película dramática.Fuente: EFE

Código Pulp EP03 | T1 | Scorsese VS. Coppola: ¿Quién de los dos es un director genial? ¿Quién es el director más magistral? ¿Martin Scorsese (Taxi Driver, Goodfellas, El irlandés, Los asesinos de la luna) o Francis Ford Coppola (El padrino, La conversación, Apocalypse now, Drácula)? ¿Está Scorsese sobrevalorado? ¿Es Coppola un artista incomprendido? Comparamos sus filmografías y lo conversamos en profundidad con la crítica de cine Leny Fernández. Leer más Compartir Código Pulp Share 00:00 · 00:00