Tras haberse separado hace siete meses, Arturo Peniche reveló cuál es la relación que tiene con Gabriela Ortiz, su esposa. Después de tanto tiempo, el actor mexicano aseguró que se arrepiente de haber tomado esa decisión y ahora está buscando reconquistarla.

“Estamos ajustando lo que se desajustó en algún momento. Es la primera vez que me sucede, fui yo el que tomó la determinación. Pasé por una crisis personal, mental, venía de un ciclón o de una tormenta muy fuerte por la pandemia”, contó el artista en entrevista con el programa Hoy.

Asimismo, confesó que está haciendo lo posible para que las cosas en su matrimonio vuelvan a ser como antes y espera que Gabriela acepte su regreso. “Estoy tratando de ligármela otra vez, ¿sí me explico? Claro que me está costando trabajo (...) y esta reconquista está siendo padre, me gusta”, añadió el famoso.

Ahora, Arturo Peniche se arrepiente de haber tomado la decisión de separarse de una forma tan apresurada y, a pesar de estar distanciados, su compromiso con su esposa seguirá adelante:

“Yo creo que en la vida se pueden tener errores y son un simple terrenal. (...) Perdí también la cabeza, porque la perdí al tomar una decisión tan abrupta, pero ya la tomé. Y cuando decidí tener un compromiso con Gaby, lo tengo hasta el día de hoy, aunque esté separadito de ella ahorita”, continuó el actor.

¿POR QUÉ DECIDIERON SEPARARSE?

De acuerdo con las declaraciones de Arturo Peniche, contó que todo se dio en medio de la pandemia y por la serie de contagios que varios miembros de su familia se vieron afectados.

Si bien él no contrajo la enfermedad, se sintió frustrado de no poder estar al lado de todos para poder cuidarlos. A pesar de ello, estuvo atento a sus cuidados de manera virtual, cosa que no fue suficiente para Gabriela Ortiz:

“Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio. Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy hábil en todo, porque lo soy. Tomé la decisión de quitarme de ahí, no la he vuelto a ver a Gabriela desde hace mes y medio”, concluyó.

