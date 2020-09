Arturo Peniche y Gabriela Ortiz se separan tras 38 años de matrimonio. | Fuente: Twitter

La pandemia por el nuevo coronavirus no solo ha afectado a nivel económico sino también, emocional. La COVID-19 ha entristecido tanto a las familias que para Arturo Peniche escapaba de sus manos mantener su matrimonio a flote.

El actor mexicano confesó que esta crisis sanitaria ha acabado con todo, incluso con la relación de 38 años que tenía con su esposa Gabriela Ortiz. La pareja decidió tomar caminos separados por el bien de sus hijos y de ellos.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Peniche cuenta con detalles que la razón por la que tomaron esa decisión fue que ella vio muchos defectos en él por lo que era mejor dar un paso al costado:

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras. Siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta de que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, contó el artista.

Arturo Peniche reveló que cuando les comunicó a sus hijos su decisión, les pidió que se mantengan neutrales y respeten su posición: “No les agrada el asunto, pero yo no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, me hace sentir eso, la molesto hasta con la verdad, ya no quiero ofenderla”, continuó.

A pesar de que no hablaron de divorcio, el actor y cantante mexicano aseguró que no firmará ese papel porque “no quiere más fracasos” en su vida:

“Ya no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio… jamás me voy a divorciar. A lo mejor si ella –lo quiere– me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar", sostuvo.

¿POR QUÉ DECIDIERON SEPARARSE?

De acuerdo con las declaraciones de Arturo Peniche, contó que todo se dio en medio de la pandemia y por la serie de contagios que varios miembros de su familia se vieron afectados.

Si bien él no contrajo la enfermedad, se sintió frustrado de no poder estar al lado de todos para poder cuidarlos. A pesar de ello, estuvo atento a sus cuidados de manera virtual, cosa que no fue suficiente para Gabriela Ortiz:

“Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio. Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy hábil en todo, porque lo soy. Tomé la decisión de quitarme de ahí, no la he vuelto a ver a Gabriela desde hace mes y medio”, concluyó.

