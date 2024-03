Austin Butler será el protagonista de la próxima película de Darren Aronofsky, titulada 'Caught Stealing'

El medio especializado Variety informó que Austin Butler, nominado al Oscar al mejor actor por Elvis, protagonizará Caught Stealing, el próximo filme del cineasta Darren Aronofsky. Esta trama está basada en el libro homónimo de Charlie Huston, quien también se encargará del guion.

¿De qué tratará Caught Stealing?

La película, adquirida por Sony Pictures, narra la historia de Hank Thompson, un exjugador de béisbol que, sin darse cuenta, se ve inmerso en una feroz lucha por la supervivencia en el oscuro mundo criminal del Nueva York de los años noventa.

"Estoy emocionado de colaborar con mis antiguos amigos de Sony Pictures para dar vida a la montaña rusa llena de adrenalina de Charlie. Estoy ansioso por empezar a trabajar con Austin y mi familia de cineastas de Nueva York", expresó Darren Aronofsky en una declaración compartida por Variety.

Austin Butler fue nominado a un Oscar al mejor actor por 'Elvis'.Fuente: AFP

¿Quién es Austin Butler?

Austin Butler es un actor y cantante estadounidense. Nació el 17 de agosto de 1991 en Anaheim, California. Inició su carrera artística en la actuación a temprana edad, participando en diversas producciones televisivas y cinematográficas.

Butler alcanzó reconocimiento por sus roles en series de televisión como Zoey 101, Ruby & The Rockits y Switched at Birth. Además, ha aparecido en películas como Aliens in the Attic, The Carrie Diaries y The Dead Don't Die.

Uno de sus trabajos más destacados hasta la fecha es su interpretación del icónico cantante Elvis Presley en la película biográfica Elvis, dirigida por Baz Luhrmann. Esta interpretación le valió una nominación al premio Oscar al mejor actor.

Austin Butler también ha incursionado en el teatro musical y cuenta con una carrera como cantante. Es conocido por su versatilidad y talento en la industria del entretenimiento.

