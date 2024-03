Kenan Thompson sobre las víctimas de abuso en Nickelodeon: "Me destruye ver cómo sufrieron mis amigos"

El documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV continúa provocando reacciones entre los actores y actrices que alguna vez fueron estrellas infantiles en varias series de Nickelodeon. Esta vez, Kenan Thompson, protagonista del programa Kenan & Kel y de la película La buena hamburguesa, habló sobre los abusos que sufrieron sus colegas hace más de dos décadas.

En una entrevista con Tamron Hall en Estados Unidos, Thompson finalmente ofreció su opinión sobre el polémico documental estrenado hace unos días. "Es difícil para mí hablar sobre cosas que no presencié. Todas estas cosas ocurrieron después de que me fui, básicamente, y Dan Schneider no estaba en Kenan and Kel", explicó el actor de 45 años.

Aunque Kenan Thompson no estaba al tanto de muchos de estos eventos, mostró su apoyo a aquellos colegas que fueron víctimas de abusos durante su tiempo en Nickelodeon: "Mi corazón está con cualquiera que haya sido víctima o con sus familias (...) Me destruye ver cómo sufrieron mis amigos", dijo con la voz quebrada.

El entrevistador señaló que su equipo contactó a la empresa de contenido para niños y adolescentes para conocer su postura, recibiendo como respuesta que estos casos de abuso ya habían sido investigados. Ante esto, el actor fue claro: "¡Pues investiguen más! Se suponía que este debía ser un espacio seguro, un lugar seguro para los niños. Al escuchar todo esto, pienso: '¿Cómo te atreves?'", concluyó.

Dan Schneider pidió disculpas tras las acusaciones de abuso

En respuesta a estas acusaciones por parte de actores de Nickelodeon, Dan Schneider decidió romper su silencio a través de un video publicado en su canal oficial de YouTube. "Enfrento mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente, le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte", mencionó.

En el video de poco más de 19 minutos, el creador de programas como iCarly, Victorious y Zoey 101 aseguró que hoy en día no actuaría de la misma manera y reiteró su disculpa a aquellos que pudieron sentirse ofendidos por su comportamiento pasado.

"Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa situación. Fue algo incorrecto. No lo haría hoy. Pido disculpas a quienes se han sentido perjudicados", expresó.

Drake Bell habla del abuso sexual que sufrió en Nickelodeon

Drake Bell, conocido por su papel en la serie recordada Drake & Josh, ha hablado sobre los abusos sexuales que sufrió a manos de Brian Peck, exentrenador de diálogo en las series All That y The Amanda Show, de Nickelodeon. El actor compartió detalles sobre cómo comenzaron los abusos cuando él tenía 15 años en la casa de Peck, a quien conoció durante la segunda temporada de The Amanda Show.

En el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, el también cantante estadounidense rememoró los ataques que sufrió en la casa de Brian Peck, donde los adolescentes de Nickelodeon acudían para practicar sus diálogos bajo la tutela del entonces entrenador.

"Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me congelé y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer o cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación", relató Drake Bell.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis