David Mazouz habló con RPP Noticias en la previa al Día del Cómic Festival. | Fuente: RPP Noticias / En Primera Fila

David Mazouz, el actor que da vida a Bruce Wayne en "Gotham", se encuentra en Lima para participar en el Dia del Cómic Festival que se realiza este 3, 4 y 5 de mayo en el Club Law Tennis, de Jesús María.

El intérprete más joven de Batman en la televisión conversó con RPP Noticias y se refirió sobre el éxito de Marvel en el cine, el cual opacó la emisión del episodio final de "Gotham".

"No tengo nada en contra de Marvel. No he visto 'Avengers: Endgame', pero quiero verla. Estoy muy feliz por el éxito de Marvel", dijo el actor.

Como se recuerda, "Gotham" llegó a su fin el pasado 26 de abril y, por ende, también el contrato de Mazouz con FOX. Por esta razón, el actor no descarta en sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel, si es que se lo proponen.

Asimismo, el intérprete reveló a que personaje de Marvel le gustaría dar vida. "Bueno, creo que Iron Man, aunque creo que murió. Perdón si he spoileado a algunas personas (risas). Si el personaje vuelve a cobrar vida o aparece como una versión joven, estaría dispuesto a hacerlo", agregó.

David Mazouz también se refirió sobre su breve aparición como Batman en "Gotham", debido a que el héroe murciélago apareció en el último episodio de la serie, y reveló quien fue su inspiración para el personaje.

"Lo que me encanta de Batman es que muchos los han interpretado de diferentes formas y puede evolucionar de diferentes maneras. Tengo mucho respeto por su complejidad. Con el actor que me inspiré fue Christian Bale por ser el último que interpretó a Batman. Él fue la primera encarnación de Batman a la que tuve acceso", aseveró.

De momento, David Mazouz no participará en ningún proyecto televisivo o cinematográfico, debido a que iniciará una carrera universitaria, la cual llevará a la par con algunos trabajos como actor.