Olivia Rodrigo ofreció un concierto en el Massey Hall de Toronto, Canadá y sus fanáticos se llevaron con la sorpresa de ver en el escenario a Avril Lavigne. | Fuente: Instagram

La cantante Olivia Rodrigo ofreció un concierto en el Massey Hall de Toronto, Canadá. Si bien su presentación generó bastante expectativa en sus fanáticos, ellos se llevaron con la sorpresa de ver en el escenario a Avril Lavigne.

La exchica Disney la invitó a su show para cantar juntas el tema “Complicated”, tema que lanzó a la fama a la canadiense. Este hecho fue grabado por los asistentes y también la misma Rodrigo compartió imágenes de esa noche especial.

“Toronto, anoche fue especial. Gracias, querida Avril Lavigne por cantar conmigo”, se lee en su publicación de Instagram. Por otro lado, la invitada no se quedó atrás y agradeció a su colega por compartir en su concierto:

“Se animó a cantar ‘Complicated’ en el escenario en Toronto. ¡Fue muy dulce actuar contigo esta noche en tu gira ‘Sour’! Ten una gira increíble chica. Sigue matándola. Te envío mucho amor”, publicó para Olivia Rodrigo.

“SOUR”, el disco que lo cambió todo

“SOUR" cambió la vida de Olivia Rodrigo totalmente. El disco ocupó los primeros lugares de los rankings musicales alrededor del mundo, ubicándola entre las diez artistas más populares del año. Este logro es más loable si se considera que ella participó en la escritura de todas sus canciones, algo por lo que se siente afortunada.

“Creo que cuando estás escribiendo una canción, es como una experiencia personal superíntima, y ​​pones tu corazón y tu alma en este trabajo. Y cuando llega el momento de lanzarla, tienes que separarte de la canción, y ya no es una extensión de tu corazón en ese punto, sino algo para otras personas, Y eso es algo que tuve que aprender a lo largo del proceso de sacar "SOUR", explicó Olivia.

Las canciones de “SOUR”, en su mayoría, hablan sobre rupturas amorosas. Estas son algunas de las líneas de las que se siente más orgullosa de haber escrito: De "Enough for You", eligió “Someday I'll be everything to somebody else” (“Algún día seré todo para alguien más”), y de “Traitor”, “You didn't cheat but you're still a traitor” (“No me engañaste, pero aún así eres un traidor”). Palabras que describen a la perfección el resentimiento de un corazón roto.

Sin embargo, Olivia Rodrigo no quiere encasillarse en escribir este tipo de canciones, y ya viene trabajando en nuevas temáticas. “No creo que todas las canciones tengan que venir de ese lugar de devastación. Creo que hay tantos colores diferentes en el espectro de las emociones humanas que merecen ser capturados en la música. Así que estoy muy emocionado de hacer eso en mi próximo trabajo”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.