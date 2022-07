Bad Bunny realizó un Instagram Live para todos sus seguidores. | Fuente: Instagram

Bad Bunny estuvo en un Instagram Live con sus millones de seguidores y se animó a cantar una parte del tema “Mi bebito fiu fiu”, del productor peruano Tito Silva. El artista está de vacaciones en su yate junto a sus amigos y, al leer los comentarios de sus fans, decidió entonarla.

Antes de ello, les preguntó a sus acompañantes si la habían escuchado y la mayoría dijo que no. Sin embargo, el puertorriqueño reveló que lo había oído en Tik Tok ya que se volvió tendencia.

Después, Bad Bunny se animó a cantar “Mi bebito fiu fiu” generando las risas de sus amigos. “Mi bebito fiu fiu, enróllame como chocolate”, cantó.

Esta situación se volvió viral gracias a los fanáticos peruanos que estuvieron conectados al Instagram Live del intérprete de ‘Safaera’.

Tito Silva, el creador de "Mi bebito fiu fiu"

El productor peruano Tito Silva se inspiró en los presuntos audios entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi para lanzar “Mi bebito fiu fiu”, un tema que ha revolucionado las plataformas digitales ya que tiene como base la canción ‘Stan’ de Eminem.

En conversación con Omar Mariluz en el programa “Todo se sabe”, el músico confesó que su principal herramienta para el éxito es el sarcasmo: “Todo tiene que estar fríamente pensado. Uso mucho el sarcasmo, la ironía. Soy así, ese es mi idioma para transmitir mi música, no hablo explícitamente, mis seguidores son críticos e inteligentes para saber lo que quiero decir, uso la música para enviar un mensaje”, dijo.

Sin embargo, Tito Silva Music considera que “hay que tener mucho cuidado” al momento de hacer una canción con alguna polémica ya que puede tropezar: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, comentó entre risas.

Con respecto a la realización del video de “Mi bebito fiu fiu”, Tito Silva sostuvo que todo es ficción y que no se debe prestar para malos entendidos. Cuando salió el supuesto audio entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi, comenzó a trabajar con su equipo.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).