Bad Bunny demanda a fan por grabar y publicar videos suyos en YouTube

Bad Bunny inició un proceso legal contra Eric Guillermo Madronal Garrone, un fanático que estuvo presente en uno de sus recientes conciertos en Estados Unidos. El demandado fue acusado de grabar y divulgar en su canal de YouTube (MADforliveMUSIC), sin consentimiento, las canciones interpretadas por el artista puertorriqueño durante el evento.

Según el medio TMZ, el popular 'Conejo malo' está reclamando una indemnización cercana a los 150 mil dólares por cada uno de los videos publicados, además de exigir la prohibición de la difusión libre del contenido en la plataforma.

La demanda argumenta que Bad Bunny él es el único propietario de los derechos de su música en vivo y que Garrone carecía de autorización o consentimiento para registrar y compartir sus presentaciones. El cantante sostiene que se está utilizando su nombre y su música para atraer la atención y obtener beneficios económicos mediante la publicidad en YouTube.

Aunque hubo un primer intento por parte de Bad Bunny de eliminar los videos de YouTube mediante una solicitud bajo la Ley de Derechos de Autor, Garrone logró recuperarlos, pero al darse esta situación, el artista decidió llevar el caso a los tribunales.

"El acusado se ha opuesto a la eliminación de los videos no autorizados de YouTube, se ha negado a no volver a publicar los videos no autorizados y ha solicitado que YouTube restablezca los videos no autorizados", escribieron los abogados de Bad Bunny, según detalla Billboard. "A menos que sean prohibidos por este tribunal, los acusados continuarán infringiendo los derechos de Ocasio", agregaron.

Los abogados del cantante insisten en la compensación solicitada por los ingresos publicitarios perdidos. Argumentan que el público pudo acceder al contenido del concierto a través del canal de Eric en lugar de dirigirse al perfil oficial del artista.

Hit de Bad Bunny desplaza a Despacito como la canción latina más escuchada en Spotify

La canción Me porto bonito, de los artistas urbanos Bad Bunny y Chencho Corleone, ha superado a Despacito de sus compatriotas Luis Fonsi y Daddy Yankee como la canción latina más escuchada en la plataforma Spotify, según informó la plataforma de música.



Según los datos más recientes de Spotify, Me porto bonito ya cuenta con al menos 1.696 millones de reproducciones, mientras que Despacito, la canción que conquistó al mundo en 2017, ostenta 1.690 millones.

En 2019, el video de Despacito se convirtió en el más visto en la historia de YouTube al alcanzar 6.000 millones de reproducciones. Sin embargo, ha sido desplazado al segundo puesto con 8.540 millones de reproducciones, después de Baby Shark Dance, que sobrepasó los 13.930 millones.

¿Qué otros premios ha ganado Me porto bonito?

Me porto bonito está incluida en el álbum Un verano sin ti (2022), el cual ha sido ganador de un Grammy y un Latin Grammy como mejor disco urbano. Además, la canción fue seleccionada como canción del año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores.



El tema alcanzó el puesto número uno en Latin Airplay y ocupó el puesto número seis entre las mejores canciones de YouTube de 2022. Además, obtuvo los premios por grabación del año, mejor fusión/interpretación urbana y mejor video musical versión corta en los Latin Grammy 2017.

