Bad Bunny enciende a las redes posando en ropa interior [VIDEO]

El cantante puertorriqueño sigue expandiendo su imperio: de la música y los escenarios, ahora también conquista el mundo de la moda como imagen de una campaña de ropa interior.

Las redes sociales arden con las nuevas imágenes de Bad Bunny en ropa interior. El cantante puertorriqueño se convirtió en la nueva estrella de la última campaña de Calvin Klein, posando en bóxers y dejando al descubierto sus tatuajes en una serie de fotografías que han desatado millones de reacciones desde su lanzamiento este lunes.

Capturado por el lente de Mario Sorrenti, Benito luce desafiante, con camiseta de tirantes y calzoncillos, irradiando lo que la firma describe como una "sensualidad amplificada por su personalidad". Con esta colaboración, el cantante de MONACO se suma a una lista exclusiva de personajes que han protagonizado campañas de la marca.

Antes que él, David Beckham, Justin Bieber, Troye Sivan, Asap Rocky y Jeremy Allen White han sido embajadores de Calvin Klein. Sin embargo, Bad Bunny se ha convertido en el primer artista puertorriqueño en ocupar ese lugar.

Bad Bunny enciende las redes sociales posando en ropa interior para Calvin Klein | Fuente: EFE

Bad Bunny es infinito para Calvin Klein

Para Bad Bunny, este proyecto ha sido "bonito y gratificante", según expresó en sus redes sociales. En Instagram, compartió una de las imágenes de la sesión, acumulando más de 3,8 millones de 'me gusta' y comentarios que no escatiman en elogios: "Ay, Benito, no te había visto bien".

El artista, que recientemente estrenó Pantera, destacó que la experiencia fue aún más especial por haber realizado la sesión en su natal Puerto Rico. "La hizo más genuina", aseguró.

La colección primavera 2024 de Calvin Klein, presentada este martes, tiene a Bad Bunny como rostro principal. En las imágenes, el ganador de tres premios Grammy muestra la nueva línea de ropa interior Icon Cotton Stretch, caracterizada por su diseño sin costuras y un innovador bolsillo, con opciones que van desde los clásicos slips hasta los bóxers ajustados.

