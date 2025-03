Antonio Gasalla, el histórico comediante argentino, murió a los 84 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se apaga una de las voces más inconfundibles de la comedia. Antonio Gasalla, ícono del teatro, el cine y la televisión argentina, falleció este martes a los 84 años. La noticia fue confirmada primero por el productor Carlos Rottemberg y luego ratificada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en un comunicado oficial.

El actor, célebre por su papel de la inolvidable Mamá Cora en Esperando la carroza (1985), había sido dado de alta la semana pasada tras permanecer diez días internado por una neumonía. Su salud ya estaba deteriorada desde 2020, cuando fue diagnosticado con demencia senil.

Un legado enorme en el humor argentino

Carlos Rottemberg, amigo y productor de muchas de sus obras, fue uno de los primeros en dar la lamentable noticia. Poco después, la Asociación Argentina de Actores destacó en un comunicado su enorme aporte al humor: "Un indiscutido referente del humor y creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina”.

Gasalla había estado hospitalizado desde el 5 de marzo en el Sanatorio Otamendi debido a un cuadro de deshidratación severa y una baja en sus niveles de glóbulos rojos. Pocos días antes, el 9 de marzo, había celebrado su cumpleaños 84. Su salud se había ido debilitando en el último año, con varias complicaciones médicas que lo alejaron definitivamente de los escenarios.

El mundo del espectáculo lo despide

La noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla conmocionó a la comunidad artística argentina. La actriz Georgina Barbarossa se enteró en vivo durante su programa A la Barbarossa (Telefe) y le dedicó unas palabras llenas de emoción: "Fue una persona icónica. No fue solo un cómico, sino un gran artista. Un observador de la realidad, un maestro”.

Por su parte, el humorista Martín Campilongo, conocido como 'Campi', recordó su relación con Gasalla y cómo su salud fue cambiando con el tiempo: "Recibí la noticia como un baldazo de agua fría. Yo notaba que se empezaba a perder de a poco: me invitaba a su casa y luego no recordaba haberme llamado. Me llamaba para el Día del Amigo en cualquier fecha”.

El músico y compositor Fito Páez también le dedicó unas palabras en redes sociales: "Se nos fue Antonio Gasalla. Un titán de las artes... Gracias por tanta entrega y tanto amor a través de tantos años. La verdad es que cuesta muchísimo hablar de vos en pasado. Un abrazo a todos sus familiares y amigos".

¿Quién fue Antonio Gasalla?

Nacido en Buenos Aires en 1941, Antonio Gasalla fue actor, humorista, guionista, dramaturgo, director y productor. Junto a Carlos Perciavalle, fue pionero del café concert en Argentina y construyó una carrera de más de cinco décadas que lo convirtió en una figura clave del humor argentino.

Su trabajo en teatro, cine y televisión lo posicionó como un agudo observador de la sociedad argentina. Mamá Cora, el personaje que inmortalizó en Esperando la carroza, es solo uno de los tantos que creó y que quedaron grabados en la memoria colectiva.

En el cine, destacó en títulos como La tregua (1974) de Sergio Renán y Dos hermanos (2010) de Daniel Burman. En televisión, su humor marcó época con programas como El mundo de Antonio Gasalla (1988-1990), El palacio de la risa (1992-1996) y sus inolvidables sketches en el living de Susana Giménez, donde dio vida a personajes icónicos como La Abuela y La empleada pública.

En teatro, fue el indiscutido Rey de la Calle Corrientes. Más respeto, que soy tu madre (2009-2012) fue un fenómeno de taquilla que reafirmó su inigualable conexión con el público. Su última aparición sobre las tablas quedó inconclusa en 2020, cuando problemas de salud lo obligaron a abandonar Gasalla, el espectáculo con el que planeaba despedirse de los escenarios.

