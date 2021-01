Bad Bunny habla abiertamente de sus problemas de depresión. | Fuente: Instagram

Bad Bunny se alejó un tiempo de las redes sociales para darse un espacio y dedicarse tiempo. Después de ser un personaje polémico, de lanzar varios éxitos y que sus álbumes se conviertan en el número uno de los más vendidos, el artista se animó a hablar de su depresión.

Hasta hace unos meses, el ‘Conejo malo’ estuvo batallando con esta enfermedad y decidió contar detalles de lo que fue salir adelante: “Algunos días es difícil, pero no me ha dado tiempo a volverme loco”, señaló entre risas.

En una entrevista para el diario El País, el intérprete de “Yo perreo sola” contó también que hacía lo posible para no perder la cordura: “Hace poco que tengo 100 % claro en la cabeza lo que he conseguido, quizá hace un año o seis meses. Pero hasta entonces, muchas veces se me olvidaba, sentía que era el chamaquito del supermercado”, comentó.

Por ese motivo, durante dos años se alejó de todos, a pesar de que “el mundo me veía, yo estaba desaparecido”, contó. La depresión que vivió al estar lejos de su familia lo llevó a regresar a Puerto Rico. Además, reveló que ellos son parte fundamental de su carrera y de lo que es ahora, por lo que no podía estar separados por mucho tiempo.

EL ARTISTA MÁS ESCUCHADO

Bad Bunny cerró el 2020 como el artista más escuchado en Spotify, con más de 8.000 millones de reproducciones, casi la mitad de las mismas procedentes del álbum "YHLQMDLG", también el disco más escuchado en todo el mundo a través de la plataforma.

"YHLQMDLG", lanzado en febrero pasado, fue el álbum más reproducido a nivel mundial, con más de 3.300 millones de reproducciones. Rompió récords mundiales con 20 contagiosos cortes como "Yo perreo sola", "La santa", "Si veo a tu mamá" o "La difícil", llevando el urbano latino a un lugar de prestigio con sus fusiones y su respeto por la mujer y el público.

El segundo disco, "Las que no iban a salir", lo lanzó sorpresivamente el 10 de mayo, Día de las Madres en Puerto Rico. El disco de 10 canciones inéditas contó con las colaboraciones de artistas como Don Omar, Nicky Jam, Jhay Cortez, Zion y Lennox, y Yandel, entre otros.

Finalmente, en noviembre lanzó su tercera producción del 2020, "El Último Tour del Mundo" que consta de 16 canciones y de colaboraciones junto a Rosalía, la cantautora ABRA y Jhay Cortez.

