Bad Bunny no se define como músico sino como "un artista que trata de crear su propio mundo". | Fuente: EFE

No cabe duda que el 2020 fue el año de Bad Bunny, lanzando tres álbumes que rompieron récords. Pero ni él, ni sus famosos colegas, han sido capaces de acabar con el rechazo hacia el controvertido género del reguetón.

"Y no se va a superar nunca, eso es como el racismo o como la homofobia. Suena feo con cojones, suena horrible, no sé si hoy me levanté negativo" -dijo al diario español "El País"- "pero eso es algo que no va a acabar nunca".

¿Por qué es tan tajando en sus palabras? Bad Bunny cree que todo se debe a los orígenes underground del género. "El reguetón viene de la calle, a veces hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva", explicó.

"Y al final vieron una luz en ese género del reguetón. Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo. Pero a mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios", acotó.

El intérprete de "Callaíta" ingresó a la industria musical cantando trap, para luego mezclar ritmos del reguetón con balada pop, bachata y rock. Hoy se lo presenta como un artista pop. ¿El pop engulló a los otros géneros? Él considera que sí.

"Y en cuanto al género urbano del reguetón, tienes que ser de Puerto Rico o un fanático para distinguir un reguetonero de Thalía. Ya todo el mundo incluye ritmo de reguetón en sus canciones", sostuvo el puertorriqueño que no se considera músico sino un "artista que ve las cosas de manera diferente y trata de crear su propio mundo".

EL ARTISTA MÁS ESCUCHADO

Bad Bunny cerró el 2020 como el artista más escuchado en Spotify, con más de 8.000 millones de reproducciones, casi la mitad de las mismas procedentes del álbum "YHLQMDLG", también el disco más escuchado en todo el mundo a través de la plataforma.

"YHLQMDLG", lanzado en febrero pasado, fue el álbum más reproducido a nivel mundial, con más de 3.300 millones de reproducciones. Rompió récords mundiales con 20 contagiosos cortes como "Yo perreo sola", "La santa", "Si veo a tu mamá" o "La difícil", llevando el urbano latino a un lugar de prestigio con sus fusiones y su respeto por la mujer y el público.

El segundo disco, "Las que no iban a salir", lo lanzó sorpresivamente el 10 de mayo, Día de las Madres en Puerto Rico. El disco de 10 canciones inéditas contó con las colaboraciones de artistas como Don Omar, Nicky Jam, Jhay Cortez, Zion y Lennox, y Yandel, entre otros.

Finalmente, en noviembre lanzó su tercera producción del 2020, "El Último Tour del Mundo" que consta de 16 canciones y de colaboraciones junto a Rosalía, la cantautora ABRA y Jhay Cortez.

Se convirtió e n el primer álbum íntegramente en español en encabezar la lista de musical de Billboard 200, haciendo así historia en la música. Era la primera vez en los 64 años de historia del listado que se conseguía dicho hito. (Con información de EFE)