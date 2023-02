Kendall y Bad Bunny, cuyo nombre oficial es Benito Antonio Martínez Ocasio, se encuentran 'pasando el rato' juntos y 'divirtiéndose', revelan fuentes a TMZ. | Fuente: Instagram

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados protagonizando escenas comprometedoras en un club privado de Los Ángeles, desatando fuertes rumores de un nuevo romance. Según TMZ, ambos estuvieron en la pista de baile, y entre canciones, aprovechaban para acercarse más. Envueltos por el momento, las celebridades se besaron en varias oportunidades.

El último fin de semana, la estrella de las 'Kardashians', de 27 años, y el intérprete de 'Tití me preguntó', de 28, fueron vistos nuevamente en un restaurante de Beverly Hills. Según The Grosby Group, la supuesta pareja no habría estado sola, pues al sitio también llegaron Justin Bieber y su esposa Hailey, quienes son buenos amigos de Kendall.

Según los reportes del portal, el popular 'Conejo malo' llegó a la cita un poco más tarde que Kendall Jenner, por lo que la empresaria ya se encontraba esperando al puertorriqueño en las instalaciones del exclusivo establecimiento. Bad Bunny llegó custodiado por un numeroso equipo de seguridad que lo acompañó en todo momento.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, no quiso posar para las cámaras y se dispuso a seguir a sus guardaespaldas que lo guiaron hasta donde ya lo esperaban. La cita habría durado alrededor de dos horas y fue el intérprete puertorriqueño el que abandonó primero el lugar.

Kendall salió seis minutos después que el artista. Al igual que él, en un momento trató de cubrirse de las cámaras y de las preguntas de la prensa. Para intentar resguardar la privacidad de la modelos, su seguridad utilizó sombrillas.





¿Ambos están solteros?

Hasta el momento, ni Kendall Jenner ni Bad Bunny han hablado del tipo de relación que sostiene, sin embargo, se sabe que ambos están solteros.

Kendall ha estado soltera desde noviembre del año pasado, cuando terminó su relación con la estrella de la NBA, Devin Booker. Por su parte, Bad Bunny ha estado saliendo con Gabriela Berlingeri desde 2017. Sin embargo, recientemente, se ha especulado sobre una separación.

Recientemente, el puertorriqueño fue fotografiado en un juego de los Lakers con una misteriosa rubia. Luego se reveló que se trataba de Laina Bell, a quien Bad Bunny subió al escenario en septiembre en un concierto en el Chase Field en Phoenix, Arizona.

Una fuente señaló a TMZ que Kendall y Bad Bunny, cuyo nombre oficial es Benito Antonio Martínez Ocasio, se encuentran “pasando el rato” juntos y “divirtiéndose”.



