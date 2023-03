Una imagen donde la pareja compartió la feliz noticia de su compromiso. | Fuente: Instagram

La relación sentimental entre Becky G y Sebastián Lletget se ha visto envuelta en una polémica luego de los fuertes rumores de infidelidad por parte del futbolista. La manzana de la discordia evitó identificarse, pero utilizó una cuenta de Instagram para lanzar la acusación.

De acuerdo a la persona involucrada, la infidelidad ocurrió en febrero de 2023, es decir, dos meses después del compromiso formal de la pareja. El hecho habría sucedido en un reconocido club nocturno de Madrid, en España.

Mediante una serie de historias publicadas en la cuenta @ja29poo, la acusadora anónima se dirige a la cantante para ofrecerle pruebas contundentes sobre la infidelidad de Sebastián, incluso dice tener en su poder varias fotos y videos íntimos de la supuesta traición.

"Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas (...) Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada", señaló la delatora.

Pese a la mediática acusación, ni Becky G ni Sebastian Lletget se han expresado públicamente al respecto. La última vez que fueron captados juntos fue el 14 de marzo durante la fiesta que organizó Vanity Fair tras la ceremonia de los Oscar 2023.

Una de las historias donde supuestamente se puede ver a Sebastian Lletget en un club madrileño. | Fuente: Instagram / @ja29po

Su historia de amor

Sebastian Lletget, centrocampista del FC Dallas, y Becky G, reconocida cantante estadounidense, se conocieron gracias a la actriz Naomi Scott, con quien Becky compartió roles en la película Power Rangers de 2016.

Jordan Spence, esposo de Naomi, es también un buen amigo de Lletget. Meses después de conocerse, comenzaron a salir y el resto es historia. Actualmente, la pareja lleva 6 años de relación y tres meses de compromiso.

Fue en diciembre de 2022 que Sebastián le entregó a Becky G un anillo de compromiso. A través de redes sociales, el futbolista compartió algunos momentos del romántico instante.

