Sebastian Lletget, centrocampista del FC Dallas, y Becky G llevan 6 años de relación y tres meses de compromiso. | Fuente: Instagram

Los rumores resultaron ser verdad. El prometido de Becky G, Sebastian Lletget, confirmó que sí le fue infiel a la cantante y compartió un extenso mensaje en sus redes sociales donde aseguró que perdió la confianza de su pareja.

Hasta el momento no han informado si su boda sigue en pie ya que él le pidió la mano en San Valentín de este año. Con una reveladora publicación en su cuenta de Instagram, el futbolista de Dallas FC hizo mea culpa.

“Durante las últimas semanas, en un momento que lamento profundamente, un lapsus de 10 minutos en mi juicio resultó un complot de extorsión, ya que esta persona no obtuvo lo que quiso. Ahora esto se ha convertido en un espectáculo en las redes sociales lleno de más mentiras de este acosador anónimo de Internet a quien nunca conocí, a diferencia de lo que afirman”, escribió.

Siguiendo con su mensaje, Sebastian Lletget dijo ser víctima de extorsión y, sumado con la infidelidad, le ha ocasionado un problema de salud mental por lo que estará en terapia.

“Esta última semana de caos y dolor me ha obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, mis miedos y demonios del pasado. Hice terapia sin mucho entusiasmo, sabiendo que tengo una ira profundamente arraigada y problemas de salud mental que requieren el mismo compromiso y tratamiento que dedico a mi bienestar físico. He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanar”, continúa.

Al finalizar su comunicado, Sebastian Lletget se dirigió a su novia Becky G y le pidió disculpas por no saber valorarla: “Para Becky: ‘Has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, demostrando siempre un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, hice lo contrario, lastimándote y faltándote el respeto. A la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces’”, concluyó.

La infidelidad del novio de Becky G

La relación sentimental entre Becky G y Sebastian Lletget se ha visto envuelta en una polémica luego de los fuertes rumores de infidelidad por parte del futbolista hace unos días. La manzana de la discordia evitó identificarse, pero utilizó una cuenta de Instagram para lanzar la acusación.

De acuerdo a la persona involucrada, la infidelidad ocurrió en febrero de 2023, es decir, dos meses después del compromiso formal de la pareja. El hecho habría sucedido en un reconocido club nocturno de Madrid, en España.

Mediante una serie de historias publicadas en la cuenta @ja29poo, la acusadora anónima se dirige a la cantante para ofrecerle pruebas contundentes sobre la infidelidad de Sebastián, incluso dice tener en su poder varias fotos y videos íntimos de la supuesta traición.

"Sebastian, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas (...) Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada", señaló la delatora.

Solo Sebastian Lletget se han expresado públicamente al respecto. La última vez que fueron captados juntos fue el 14 de marzo durante la fiesta que organizó Vanity Fair tras la ceremonia de los Oscar 2023.

