Tim Burton regresa con 'Beetlejuice 2', una esperada secuela que sintió como "una reunión familiar extraña"

Hace más de 30 años Tim Burton sorprendió al mundo con Beetlejuice, una de sus películas más extravagantes y entretenidas. Ahora, con el regreso de este icónico personaje a la pantalla en una esperadísima secuela, el director más fuera de serie de Hollywood describe esta experiencia como una “reunión familiar extraña”.

“No lo miré desde una perspectiva nostálgica. Lo vi como un personaje y un mundo que disfruté y simplemente nunca me dejó”, comentó Burton durante la conferencia de prensa internacional en México a la que asistió RPP. “Tomó unos 35 años volver a hacerlo, pero era algo que simplemente se sintió bien”, añadió.

La nueva película de Tim Burton nos muestra a los Deetz enfrentando una tragedia familiar. Lydia, aún perturbada por el recuerdo de Beetlejuice, se ve ante un nuevo desafío cuando su hija Astrid accidentalmente abre un portal al Más Allá. Con problemas que amenazan ambos mundos, no pasará mucho tiempo antes de que alguien invoque al infame bioexorcista.

Tim Burton vuelve con Beetlejuice a la pantalla grande.Fuente: AFP

¿Cómo mantuvo el mismo espíritu de Beetlejuice?

Fiel al espíritu de la película original de 1988, Tim Burton optó por no usar CGI para los efectos especiales. “Simplemente utilizamos técnicas tradicionales. Realmente no hicimos nada diferente de lo que hicimos en la primera película", explicó. "Era importante que todos estuviéramos involucrados y lo sintiéramos. Eso lo hizo más emocional, más personal y más divertido”.

Burton también reveló que no recurrió a la película original mientras trabajaba en la secuela. “Simplemente me sumergí en el papel sintiendo a los personajes y a las personas. Ni siquiera vi la primera película porque sentí que, si empezaba a mirarla, no entendería nada de todos modos, y yo la hice”, bromeó el director.

¿Qué le pidió Michael Keaton a Tim Burton?

Michael Keaton, quien regresa como Beetlejuice, también compartió sus pensamientos durante la conferencia. Keaton reveló que sugirió a Burton “no usar demasiada tecnología”. “Siempre lo supe y Tim decía que no me preocupe, que eso nunca iba a pasar. Siempre hubo un acuerdo de que si volvíamos a hacerlo tenía que ser hecho a mano”, comentó.

“Para nosotros estar en un entorno donde todo era práctico, como ver a alguien moviendo un objeto con un hilo de pescar, fue increíblemente divertido. Fue como regresar a nuestra niñez”, explicó. También señaló que el lado creativo y divertido de la primera película fue lo que atrajo al público, aunque cree que en aquel entonces no se era completamente “consciente” de ello.

Winona Ryder y Michael Keaton en 'Beetlejuice Beetlejuice'.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cómo fue trabajar con el elenco de Beetlejuice?

La esperada secuela de Beetlejuice cuenta una vez más con Michael Keaton en el papel del irreverente fantasma, Winona Ryder retomando su rol como Lydia Deetz y Catherine O’Hara como Delia Deetz. El elenco se completa con la participación de Jenna Ortega como Astrid, la hija de Lydia, junto a Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti y Willem Dafoe.

“Todos realmente se involucraron. El guion era bueno, pero todos realmente aportaron mucho. Eso fue lo más hermoso para mí. Fue como en el espíritu de la primera película; hubo mucha improvisación, muchas personas que aportaban ideas. La energía fue fantástica y eso hizo que todo fuera creativo y divertido”, concluyó Tim Burton.

'Beetlejuice Beetlejuice' llega a los cines en septiembre de 2024.Fuente: Warner Bros. Pictures

