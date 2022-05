Belinda protagonizó hace poco "Bienvenidos al Edén", serie producida por Netflix. | Fuente: Instagram / Belinda | Fotógrafo: Alex Cordova

Centrada en su carrera. La actriz y cantante Belinda aseguró el martes 17 que, de momento, no está en búsqueda de una relación sentimental, luego de que en febrero pasado anunciara su ruptura con el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal.

Desde España, donde viene abriéndose camino en producciones para plataformas de 'streaming', la artista le contó al programa "Ventaneando" que de noviazgos no quiere saber nada. "Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento", señaló.

Asimismo, Belinda afirmó que el hecho de que "agarre a un hombre guapo del brazo" no "significa que hay algo". Estar lejos de México y soltera no es razón para que se sienta sola, pues cuenta con la compañía de sus amigos y su mascota. "Ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad", añadió.

En cuanto a la difícil etapa que atravesó por el fin de su romance con Christian Nodal, la cantante de "Sapito" dijo que fueron "momentos complicados" ya superados. "Ahora les puedo decir que estoy muy bien (...) No quiere decir que haya sido fácil, porque no todo es felicidad... Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida...", reflexionó.

No descarta colaboración con Danna Paola

Por otro lado, Belinda se refirió a las nuevas propuestas en las que se encuentra involucrada. Entre ellas, "Bienvenidos al Edén", una producción de Netflix en la que interpreta a África, una joven influencer que es seleccionada para participar en una fiesta situada en una isla remota.

"África es muy diferente a Belinda. A mí me gusta vivir en el presente, si estamos todos comiendo, no me gusta estar con el celular, sino presente con mis seres queridos (...) Pero sé que hay mucha gente que se identifica. En las redes, de repente pasas 10 horas y no te das ni cuenta", señaló.

Su papel ha recibido elogios de sus pares en su país natal, pero también en México, donde su colega Danna Paola la felicitó por el estreno de la serie. Al respecto, Belinda dejó abierta la posibilidad de grabar un tema con la actriz de "Élite".

"Hemos estado en contacto y es una chica súper linda, yo la respeto mucho y si se da la oportunidad de hacer una canción, ¿por qué no? A mí me encantaría. Es una mujer súper talentosa que respeto, que me gusta y ojalá que sí", subrayó.

Este no sería el único proyecto de Belinda junto con Danna Paola, pues, de concretarse la versión mexicana de "Mean Girls", ambas estarían involucradas como las protagonistas de la película, según dijo el productor Alejandro Gou en abril pasado.

Christian Nodal: ¿Por qué guardó silencio tras su ruptura?

Luego de ponerle punto final a su relación sentimental con Belinda, Christian Nodal decidió mantenerse al margen de cualquier opinión. Su silencio respondió a una estrategia simple: que nadie culpara a alguno de los dos como responsable de la ruptura.

"Lo único que yo nunca quise era que alguien fuera el culpable, ¿me entiendes? Yo quería dejar las cosas así, porque a veces como tú sabes, la gente siempre trata de malinterpretar las cosas", comentó al respecto.

A lo largo de dos años, Christian Nodal y Belinda dieron muestras públicas de mantener una relación sólida. Señal de ello fue que en mayo de 2021, el cantante le propusiera matrimonio a la intérprete de 'Amor a primera vista', de quien además tenía un tatuaje de su nombre cerca de la oreja.

Actualmente, Belinda se encuentra en España, donde ha retomado su carrera como actriz y espera pronto sacar a la luz novedades de su faceta como cantante. En tanto, Nodal viene enfrentando algunas hostilidades legales de las que prometió salir más temprano que tarde.

