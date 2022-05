Christian Nodal tuvo una relación con Belinda, pero terminaron por supuestos motivos económicos. | Fuente: Instagram

La mamá de Belinda fue criticada en redes sociales después de que, en su cuenta de Instagram, publicara un video de su hija en Barcelona y en los comentarios respondiera con aplausos a una página que está en contra de Christian Nodal al que llamaron “naco”.

Todo inició cuando en esta publicación un usuario escribió: “Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”. A lo que la madre de la artista se mostró de acuerdo al responder con emojis.

Tras ello, Christian Nodal rompió su silencio y lanzó un mensaje a su exsuegra: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, publicó.

Asimismo, agregó una captura de pantalla de una conversación con Belinda donde la actriz le está pidiendo dinero para arreglarse los dientes. “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás?”, dicen los mensajes.

No obstante, después se muestra que la cantante se habría molestado con Christian Nodal por no haberle dado el dinero: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

Hasta el momento, Belinda ni su madre han respondido a estos comentarios del intérprete regional.

Christian Nodal: ¿Por qué guardó silencio tras su ruptura?

Luego de ponerle punto final a su relación sentimental con Belinda, Christian Nodal decidió mantenerse al margen de cualquier opinión. Su silencio respondió a una estrategia simple: que nadie culpara a alguno de los dos como responsable de la ruptura.

"Lo único que yo nunca quise era que alguien fuera el culpable, ¿me entiendes? Yo quería dejar las cosas así, porque a veces como tú sabes, la gente siempre trata de malinterpretar las cosas", comentó al respecto.

A lo largo de dos años, Christian Nodal y Belinda dieron muestras públicas de mantener una relación sólida. Señal de ello fue que en mayo de 2021, el cantante de música regional mexicana le propusiera matrimonio a la intérprete de 'Sapito', de quien además tenía un tatuaje de su nombre cerca de la oreja.

Actualmente, Belinda se encuentra en España, donde ha retomado su carrera como actriz y espera pronto sacar a la luz novedades de su faceta como cantante. En tanto, Nodal viene enfrentando algunas hostilidades legales de las que prometió salir más temprano que tarde.

