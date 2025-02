"Mi cuerpo explotó": Belinda habla sobre su estado de salud tras ser hospitalizada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Belinda preocupó a sus seguidores luego de informar en sus redes sociales que tuvo que ser llevada de emergencia al hospital. Sin dar detalles en un primer momento, la incertidumbre generó diversas especulaciones.

La cantante explicó que su inesperada visita al hospital se debió a una fuerte carga de trabajo. Actualmente, se encuentra en plena promoción de su sencillo La Cuadrada, lo que la ha llevado a una agenda laboral exigente.

¿Qué dijo Belinda sobre su estado de salud?

Durante una entrevista telefónica, Belinda dijo que su cuerpo se resintió por el exceso de trabajo, agregando que no ha tenido tiempo para descansar ni tomar vacaciones.

"No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó, obviamente de tantos viajes, de tanto trabajo; no he parado, no he descansado", expresó la cantante al medio mexicano Posta.

También mencionó que esta no es la primera vez en que ha tenido que recibir atención médica reciente. Según reveló, acudió al hospital en al menos dos o tres ocasiones en un corto período de tiempo, por lo que los médicos ya le están realizando estudios para determinar las causas de estos episodios de emergencia.

Compromisos laborales de Belinda continúan

A pesar de su estado de salud, Belinda aseguró que no puede hacer una pausa en su carrera debido a los compromisos que tiene en fila; entre ellos, su participación en la entrega de Premios Lo Nuestro el 20 de febrero, donde cuenta con dos nominaciones y en la que también tiene programada una presentación en vivo.

"Tengo que estar bien porque voy a ir a Premios Lo Nuestro, voy a cantar, tengo dos nominaciones y pues tengo que terminar el disco, así que no voy a tener tiempo para descansar, por eso ya los doctores me regañan todo el tiempo", afirmó.