Belinda fue captada llorando tras bambalinas después de su caída en desfile [VIDEO]

Después de que la Belinda sufriera un accidente en el desfile de L’Oréal en París el último lunes, su reacción llamó la atención del público ya que fue la misma cantante quien se tomó un tiempo para reírse de lo sucedido.

Sin embargo, luego de este suceso que también compartió en redes para ver el lado positivo de la caída, la intérprete de Luz sin gravedad se volvió viral nuevamente luego de que saliera a la luz un video donde se le llorando tras bambalinas.

Son menos de 15 segundos donde Belinda está en un estado vulnerable mientras que la actriz mexicana Renata Notni, quien también desfiló en el Paris Fashion Week de L’Oreal, la abraza para consolarla. Este hecho conmovió a los internautas quienes mostraron su apoyo a la cantante.

"Pobrecita, pero ella es una chingona, si caes una vez te vuelves a levantar y lo haces mejor, reina Belinda", "Renata, la única que fue a abrazar a Belinda", "Belinda, por favor, no llores, esto le pudo pasar a cualquiera, manejaste muy bien la situación", "Es tan humano que Belinda se haya emocionado así, ¡todos pasamos por momentos difíciles! Esperemos que se recupere rápido de ese tropiezo", "Debió sentirse terrible y seguramente también se lastimó", "Belinda no lloras. A veces esta situación le sucede de repente a alguien. No estés triste", fueron algunos de ellos.

Al llegar a la mitad de la pasarela, Belinda se tropezó y cayó de rodillas ante el grito de los asistentes que registraron el hecho.Fuente: AFP

¿Cómo fue la caída de Belinda?

El último lunes 23 de setiembre, Belinda sufrió se tropezó y cayó durante la pasarela del Paris Fashion Week de L’Oreal. En la transmisión, se vio a la popular intérprete mexicana de 35 años usando una de las colecciones de la marca Loreal París con un minivestido rojo, botas rojas a la altura de los muslos y un llamativo cinturón amarillo que bordeaba su cintura.

Al comienzo, lucía muy segura y demostrando sus dotes como modelo. Sin embargo, al llegar a la mitad, se desplomó de rodillas ante el grito de los asistentes que registraron el hecho en sus celulares.

Al sufrir la estrepitosa caída, Belinda recibió la ayuda de la cantante brasileña Anitta, quien estaba delante de ella por lo que retrocedió para ayudarla a pararse y completar el desfile. Seguidamente, la recordada actriz de Amigos por siempre no dudó en continuar con la pasarela llegando hasta el final y saludando con un beso a las cámaras.

renata notni yendo a abrazar a beli, el verdadero 'entre mujeres nos apoyamos' 🫶🏻 pic.twitter.com/dWhCi6ch9T — vale (@flawlessbeli) September 25, 2024

¿Qué dijo Belinda tras su caída en la pasarela?

Belinda subió un video bromeando sobre su caída y colocando a otra modelo que, así como ella, sufrió un tropezón en una pasarela. “El momento más icónico de mi vida, aunque jamás imaginé que sería así”, señaló la cantante colocando emoticones de risa.

Pero antes, ella misma compartió en sus redes sociales el clip donde se cayó y recibió el apoyo de sus colegas como Danna Paola, La Mala Rodríguez, entre otras celebridades que le dieron su apoyo.

De igual manera, la cantante de ‘Luz sin gravedad’ agradeció a la brasileña Anitta por ayudarla a seguir. “No importa cuantas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas. Gracias, Anitta”, escribió.

