Belinda terminó su relación con Christian Nodal y tiempo después, el mexicano inició un romance con la cantante argentina Cazzu. | Fuente: Composición

Después de que Christian Nodal y Cazzu anunciaran que están esperando su primer hijo, muchos de los fanáticos estaban a la expectativa de qué pensará Belinda, la expareja del cantante mexicano.

Si bien la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ había guardado silencio, decidió dar algunas declaraciones tras la insistencia de los reporteros. “Un bebé es una gran bendición”, mencionó para el programa De primera mano.

“Les pido por favor, aprovecho para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados; de verdad, es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida. Y por respeto a la nueva familia, creo que no tengo por qué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo”, señaló.

Además, Belinda pidió que no le vuelvan a preguntar sobre Cazzu y Christian Nodal ya que ellos están en una nueva etapa y ella es parte del pasado. “Les deseo lo mejor”, finalizó.

Así confirmó Cazzu su embarazo

La cantante argentina Cazzu puso fin a los rumores de embarazo tras mostrar su estado de gestación en medio de su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires. Para cerrar su gira ‘Nena Trampa’, dio a conocer esta noticia y causó furor en sus fanáticos. Cuando salió al escenario, dejó caer un saco blanco y presumió su baby bump.

Cazzu halagó a Belinda y destacó su talento

Christian Nodal tuvo una relación tormentosa con Belinda que llegó a su fin en febrero de 2022. Después de una propuesta de matrimonio y varias controversias, la pareja decidió tomar caminos por separado.

No obstante, fue el mexicano quien se dio una nueva oportunidad en el amor e inició un romance con Cazzu. Luego de que confirmaran su romance, sus fanáticos compararon a ambas cantantes y las atacaban, incluso aseguraron que la argentina hacía cualquier cosa para no sentirse opacada por su colega.

Para acabar con esas especulaciones, Cazzu habló por primera vez sobre esta situación y destacó el talento de Belinda, además se declaró su fan.

"Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. No sé quién me compara. No sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad", dijo para People en Español.

"[Belinda] es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto. Me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas [otras] de su discografía; así que la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto".

Es así como Cazzu le pone un stop a cualquier conflicto con Belinda y confesó que está en su mejor momento con Christian Nodal: "Es muy lindo, como persona te hace sentir muy apoyada, escuchada".

