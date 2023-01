Bella Ramsey es una actriz británica, célebre por interpretar a Lyanna Mormont en la serie de HBO 'Juego de tronos'. | Fuente: The New York Times

La actriz Bella Ramsey, protagonista de ‘The Last of Us’, reveló en una entrevista sobre su visión en lo referente al género. Además, comentó sobre su experiencia que no tiene incomodidad de identificarse como hombre o mujer.

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Alguien podría decirme ‘ella’ y yo no pensaría en eso. Pero sabía que, si alguien me llamaba ‘él’, era un poco emocionante”, comentó para The New York Times.

Asimismo, Bella Ramsey ha llevado su identidad a lo legal ya que, en diferentes documentos donde le piden que rellene su género, escribe ‘no binaria’.

“Soy en gran medida solo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”, agregó la actriz.

'The Last of Us' es uno de los estrenos más vistos en la historia de HBO Max

La serie de The Last of Us se estrenó el pasado domingo, 15 de enero por HBO Max y ya ha logrado encantar tanto a la prensa especializada como a la audiencia, entre la que se incluyen los fans de los videojuegos en los que se basa y nuevos adeptos que decidieron verla por las buenas críticas de la franquicia. La adaptación live action del título de Naughty Dog y Sony también se convirtió en todo un hito de su servicio de streaming y ya es catalogado como uno de los mejores estrenos en su historia.

Tal como indicó el portal The Hollywood Reporter, el primer episodio de la serie de The Last of Us atrajo a una audiencia de 4.7 millones de personas tan solo en Estados Unidos. En esta cifra se incluyen a los suscriptores de la plataforma HBO Max y a todos aquellos espectadores que siguieron el estreno por el canal televisivo de HBO.

Gracias al número que el medio antes mencionado compartió, The Last of Us ya es considerado como uno de los estrenos más vistos en el servicio de streaming de video on demand HBO Max. El único que pudo superar los registros de esta serie es House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones que debutó a mediados de 2022 y logró una audiencia de casi 10 millones de espectadores.

Si bien The Last of Us es el segundo sí de series estrenadas por HBO Max hablamos, lo cierto es que si se considera a Boardwalk Empire, el cual se estrenó cuando la plataforma de Warner todavía era llamada HBO Go y su catálogo no era tan fuerte como su canal de televisión, entonces pasaría a ser el tercero debido a que dicho show lanzado en 2010 atrajo a 4.81 millones de espectadores.

