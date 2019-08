Bella Thorne publica un desgarrador poema en Instagram. | Fuente: Instagram

Hace algunos días, la actriz Bella Thorne sorprendió a sus fanáticos al revelar que había decidido iniciar su carrera como directora en el sitio web de pornografía Pornhub, más específicamente en la película "Her & Him" que se proyectará en el Festival de Cine de Odenburg, Alemania.

Sin embargo, detrás de la inteligencia y el talento de Thorne se encuentran varios problemas emocionales y de salud mental, debido a que la artista fue abusada sexualmente en varias oportunidades cuando era solo una niña. Esta situación, cree, ha hecho que hoy busque la validación de las personas.

Esta y otras reflexiones han sido plasmadas por la protagonista de “Shake it up” a modo de poema, uno que ha decidido publicar en su cuenta de Instagram junto a varios autorretratos.

“¿Qué está mal en mí? ¿Por qué siempre necesito la validación de cualquiera, pero sobre todo de los hombres? Todos continúan diciéndome que esté soltera, sola y feliz, pero todo eso suena atemorizante para mí”, escribió la famosa joven.

Todo indica que Bella Thorne se encuentra pasando por un difícil momento, ya que luego revela que no se siente suficiente, y que no sabe qué le puede ofrecer al mundo.

“Por alguna razón en mi cabeza no soy lo suficientemente buena, para él o cualquier persona. ¿Me siento así porque fui abusada durante toda mi vida?, ¿porque fui expuesta al sexo a tan temprana edad? ¿o porque fui criada para pensar que no soy lo suficientemente buena?”, continúa.

Thorne asegura que, en este momento de su vida, solo se hace daño a sí misma, debido a que no se ama ni se acepta. Por esta razón ha decidido escribir este poema y dedicarlo a sus padres y a alguien especial, cuyo nombre no es mencionado.

“En este momento, solo hago daño, pero no a otras personas, solo a mí misma, por no amarme y no aceptarme”, finalizó.