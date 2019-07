Bella Thorne publica libro en el que revela que fue víctima de abusos sexuales cuando era niña

La actriz Bella Thorne publica su primer libro. | Fuente: Instagram

La actriz Bella Thorne, que saltó a la fama tras protagonizar la comedia de Disney “Shake it up”, ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual. Hace a penas unas semanas se declaró pansexual, una orientación que se caracteriza por la atracción romántica o sexual hacia individuos independientemente de su género o sexo.

De lo que no había hablado a profundidad es de los abusos sexuales que sufrió cuando era a penas una niña e iniciaba su carrera en Hollywood como modelo. Esta y otras confesiones han sido plasmadas en su libro “The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray”, en el que también habla sobre sus relaciones íntimas del pasado y la pérdida de seres queridos.

De acuerdo con Thorne, no está preocupada por la ortografía de su obra, pues considera que no debe “arreglar sus imperfecciones para dar la apariencia de un ser perfecto para los demás”. La actriz no teme decir cómo se siente y ha decidido mostrarse al mundo tal como es.

Entre los tópicos que toca la actriz de 21 años, habla de sus trastornos mentales, debido a que actualmente lucha contra la depresión y la disforma corporal, un trastorno que modifica la percepción física que tiene una persona de sí misma. En el libro, Thorne expresa su constante necesidad de validación de los demás.

VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL

Sus fans han quedado sorprendidos, pues en el libro Thorne revela que fue abusada desde los seis hasta los 14 años. Los problemas de validación, entonces, se iniciaron desde que empezó a ser víctima de violación.

Los abusos revelados no fueron denunciados por la actriz ante la policía, y tampoco dio a conocer el nombre de sus abusadores. “No quiero sentarme con la policía y hacerles el acuse de recibo. Fui violada muchas veces. ¿Por qué debo convencer a alguien? […]. ¿Por qué nuestro sistema legal está tan jodido que hace que sus víctimas se sientan como villanos?”, escribió.

TEMPRANA PÉRDIDA

La actriz cuenta cómo vivió la perdida de su padre cuando tenía solamente 9 años, en un accidente de moto, un trauma que Thorne todavía no ha podido superar. El libro incluye un poema titulado “Papá”, en el que revela los confusos sentimientos que le produce el hecho de que su padre no esté presente.

A su madre también le dedica dos poemas, en los que la cuestiona por no entender “cómo amar correctamente” y no haberle enseñado a buscar la persona correcta. En otro poema, parece arrepentirse, pues en sus líneas expresa cuánto la ama.

UN ROMANCE TRAS OTRO

Asimismo, Thorne hace una recopilación de todas las mujeres y hombres de los que se enamoró a lo largo de sus cortos 21 años. Menciona a Tana Mongeau, Mod Sun y Kyra Santoro, y revela que los sentimientos que tuvo hacia Mongeau permanecen aun intactos. Tras saber que esta se había comprometido, no pudo evitar romper en llanto.