Fergie: La actriz, rapera y cantante formó parte del grupo “The Black Eyed Peas”, del que se retiró para empezar su carrera como solista en el 2006. Mantuvo una larga relación con Josh Dushamel (y hasta se casó con él), pero siempre ha sido sincera sobre sus preferencias: “Pienso que las mujeres son bellas. Me lo he pasado muy bien con ellas y no me avergüenzo de ello”, confesó a la revista “The Advocate”.