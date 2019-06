Bella Thorne comparte fotos suyas antes que hacker | Fuente: Instagram de Bella Thorne

La actriz Bella Thorne reveló en un comunicado en Twitter e Instagram, que un hacker la amenazó con hacer públicas fotos en las que aparece desnuda.

“Durante las últimas 24 horas he sido amenazada con mis propios desnudos. Me siento sucia, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial”, dijo la actriz y cantante de 22 años en un comunicado.

La exchica Disney también compartió las capturas de pantalla de conversaciones de mensajes de texto con el hacker, quien le mencionó que tenía videos y fotos de ella e intentó chantajearla.

Bella Thorne tomó la decisión de publicar las imágenes ella misma con el objetivo de no dar más poder a otras personas. “Podré dormir mejor esta noche sabiendo que he retomado el poder. No puedes controlar mi vida y nunca podrás”.

El chantaje que sufrió la reconocida la protagonista de “Shake it Up” se denomina 'sextorsión' y en es un delito informático habitual. La exchica Disney dio a conocer que el FBI está trabajando en dar con la identidad del pirata informático y las razones por las que ha preferido ser ella quien haga públicas las fotos en las que posa desnuda.

ABUSO SEXUAL

En enero de este año Bella Thorne reveló, a través de su cuenta de Instagram, que fue víctima de abuso sexual y psicológico en muchas ocasiones cuando era niña.

“Abusaron sexual y psicológicamente de mí desde que recuerdo hasta que cumplí 14 años. Cuando me atreví a cerrar la puerta por la noche y sentarme frente a ella, toda la maldita noche, esperando que alguien se aprovechara de mí otra vez”, contó aquella vez la ex figura de Disney en la citada red social.