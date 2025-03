Bernardo Rabello, el primer hombre trans que busca el título de Mister Brasil

El modelo brasilero hizo historia al ser el primer hombre trans en ganar Mister Trans Brasil y competir en Mister Rio de Janeiro. Ahora, su mirada está puesta en la gran final de Mister Brasil 2025.

Bernardo Rabello está listo para hacer historia. El entrenador personal y modelo de 29 años se prepara para competir en Mister Brasil 2025, convirtiéndose en el primer hombre trans en el prestigioso certamen. Representando a la región de Sur Fluminense, Rabello buscará alzarse con el título, siguiendo los pasos del ganador de la edición anterior, Matheus Maia.

No es la primera vez que Rabello desafía los límites. En 2019 ya se había convertido en el primer hombre trans en participar en el Mister Rio de Janeiro. Ahora, seis años después, llega al escenario nacional con la determinación de demostrar que la belleza y el talento no tienen género.

Bernardo Rabello en el Mister Brasil

“Estoy muy feliz de desafiarme en este escenario nacional para desarrollarme cada vez más y ayudar a las personas de nuestro país y del mundo a través de mis experiencias”, expresó Rabello en un post en las redes sociales del Mister Brasil. “Compartir mis vivencias y aprender de todo y de todos será mi principal objetivo en este nuevo viaje”.

El certamen se llevará a cabo el sábado 5 de abril y será transmitido por CNB TV en YouTube. Los 29 candidatos serán evaluados en talento, desempeño deportivo y compromiso social. De esta competencia saldrán los representantes de Brasil para eventos internacionales como Mister Mundo, Mister Supranational, Mister International, Manhunt International y Mister Global.

¿Quién es Bernardo Rabello?

Nacido en Resende, Bernardo Rabello comenzó su transición en 2017. Desde entonces, ha utilizado su visibilidad no solo para abrir camino en los certámenes de belleza, sino también para inspirar a la comunidad trans en Brasil.

“Sé que siete años de felicidad no borran los 23 años que Yasmín pasó luchando para que hoy yo pudiera sonreír”, escribió en una emotiva publicación en sus redes. “Bernardo es una construcción de ideas y sueños de Yasmín, cuando era pequeña. Ella me hace un mejor Bernardo. Hoy me permito ser un chico sensible, cariñoso, fuerte y decidido".

Su trayectoria en el mundo de los concursos empezó en 2021, cuando triunfó en la primera edición del Mister Trans Brasil. Su victoria fue más que un logro personal: significó un avance en la inclusión de hombres trans en la escena de los certámenes de belleza. Ese mismo año, firmó con la reconocida agencia 40 Graus Models, dando un paso más en su carrera como modelo.

