Jade Chabela Callaú, la miss boliviana detenida en un narcoavión, asegura que la obligaron a viajar

La modelo boliviana lleva un mes detenida tras ser capturada en un avión que transportaba cocaína. Asegura que su pareja, un piloto brasileño también arrestado, la amenazó de muerte y la obligó a acompañarlo en el vuelo.

Jade Isabela Callaú, exreina de belleza boliviana, lleva un mes detenida en la cárcel de Ezeiza, en Buenos Aires, tras ser capturada en un avión que transportaba 359 kilos de cocaína. La joven de 21 años asegura que fue amenazada de muerte por su pareja, el piloto brasileño Carlos Costas Días, de 53 años, y obligada a acompañarlo en el vuelo.

El caso se dio a conocer a fines de enero, cuando el dueño de un campo privado en el municipio de Ibicuy encontró el Cessna 210 abandonado y alertó a la Policía. Tras un operativo, los agentes hallaron los paquetes de droga y capturaron a Costas Días y a Callaú, quien ahora enfrenta cargos por tráfico de estupefacientes.

"No tenía opción, me amenazó de muerte"

Desde la prisión, la joven boliviana le confesó a su madre, Patricia Barriga, que estaba atrapada en una relación abusiva. “Mami, por favor, perdóname. Tenías razón, pero no pude escapar. Él me amenazó de muerte y me obligó a acompañarlo”, le dijo entre lágrimas durante su encuentro en Ezeiza, según El Clarín. Callaú había sido Miss Belleza de San Borja, su ciudad natal.

La madre de Callaú, quien viajó a Buenos Aires para visitarla, afirma que su hija cayó en una "relación tóxica". “Es un psicópata, violento y narcotraficante. Le dijimos que se alejara, pero ella siempre volvía con él”, señaló. También reveló que su hija intentó terminar la relación en diciembre, pero Costas Días reaccionó con violencia, golpeándola a ella y a su madre. Aunque hicieron una denuncia y se impuso una orden de restricción, el hombre "siguió hostigándola".

¿Hija de un narcotraficante?

El caso ha generado especulaciones en Argentina, y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, indicó que se investiga si Callaú es hija de un influyente narcotraficante boliviano. Su madre desmiente estas acusaciones: “Nosotros somos humildes. Mi esposo trabaja en vigilancia y yo tengo un almacén. Si mi hija fuera narcotraficante, ¿crees que viajaría dos días en micro de Bolivia a Argentina?”, expresó indignada. "Yo para venir a la Argentina tuve que hacer una colecta y vender rifas", explicó.

El futuro de Callaú en prisión

Patricia Barriga se mostró aliviada al ver que su hija está en buenas condiciones en la cárcel. “Me dice que la tratan bien, que tiene dos amigas y que está por empezar talleres. Además, recibe apoyo psicológico”. Sin embargo, el proceso legal continúa y la familia busca pruebas que demuestren el maltrato y la coacción que sufrió.

“Mi hija será sentenciada, pero tenemos que lograr la menor condena posible”, admite su madre. Mientras regresa en autobús a Bolivia, recuerda las últimas palabras de Callaú antes de despedirse: “Quizás esto era lo único que podía alejarme de él”. La familia planea volver a visitarla en junio, cuando cumpla 22 años.

