Hugo Lombardi honra la memoria de Doña Inés con un homenaje especial en 'Betty, la fea' [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada vez falta menos para estrenarse la segunda temporada de Betty, la fea en Prime Video. Como se recuerda, el servicio de streaming lanzó el tráiler oficial y pudimos ver el regreso de actores como Jorge Herrera (Hermes Pinzón), Mario Duarte (Nicolás Mora), Julio César Herrera (Freddy Stewart Contreras), Ricardo Vélez (Mario Calderón), Julián Arango (Hugo Lombardi) y más.

Sin embargo, aparte de los rostros que ya conocemos, muchos seguidores se emocionaron al no ver a quienes ya no están con nosotros como Doña Inés (Dora Cadavid), quien falleció en enero de 2022 a los 84 años. Como se recuerda, ella fue la mejor amiga y mano derecha del diseñador de Ecomoda por lo que, en la continuación de la historia, el actor no dudó en rendirle homenaje.

Junto con Julián Arango, formaron una de las duplas más queridas no solo de Betty, la fea, sino de la televisión colombiana.

¿Cómo fue el homenaje a Inesita en Betty, la fea 2?

En uno de los más reciente reel de la segunda temporada de Betty, la fea -que se estrenará el 19 de julio-, aparecen cada uno de los personajes saliendo de un ascensor. Cada vez que se abre la puerta, se ve a los actores metidos en sus personajes como Don Hermes, quien hace señas de estar al tanto de lo que pasa ahora en la empresa; Freddy, bailando; Patricia Fernández y Nicolás Mora parecen llevar su amor a otro nivel; sin embargo, lo que llamó más la atención fue la entrada de Hugo Lombardi.

Junto con su equipo de trabajo, el actor visitó un poncho negro y lazó los lados de la prenda para que podamos ver el detalle que decía "Inés, Inés", en letras grandes en rojo, rosado y amarillo. Los seguidores de la serie colombiana felicitaron a la producción y a Julián Arango por no olvidarse de su mejor amiga:

“Qué grande Hugo. Doña Inés siempre en nuestros corazones”, “Ese poncho de Hugo en homenaje a Inés es wao!”, “Ahhhhhh quiero el poncho de don Hugoooo”, “Inés Inés, la rompioooo”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién era Dora Cadavid, Doña Inés en Yo soy Betty, la fea?

Dora Cadavid, actriz que le dio vida a Inesita en Yo soy Betty, la fea, falleció el lunes 31 de enero a los 84 años, según la información que brindó la W Radio. La reconocida artista hizo el papel de la asistente de Hugo Lombardi en la popular novela colombiana.

Cadavid también participó en producciones como Te voy a enseñar a querer, Café con aroma de mujer, La ley del corazón y mucho más. Además, fue locutora y cantante. Como se recuerda, vivía desde hace un tiempo en un hogar geriátrico después de que su hijo, el actor Moisés Cadavid, falleciera en el 2012.

Desde ese entonces, Dora Cadavid se alejó de la televisión por lo que poco se conocía de su estado de salud.

¿Cómo nació el personaje de Hugo Lombardi?

Julián Arango recuerda que, allá por 1999, aceptó interpretar al querido villano para salir del encasillamiento que le había traído dar vida a Antonio Brando en la telenovela Perro amor.

"Ya no quería seguir haciendo ese estilo de personajes. Me enteré de que estaban haciendo casting para esto y yo quise romper con el estereotipo del galán y del perro y aposté todo por Lombardi, me aferré a él y salió bien", dijo a EFE. Ahora, su principal motivación para retomar al diseñador en Yo soy Betty, la fea era el poder revivir la "alegría, la felicidad y la luz" del personaje que paradójicamente también encarnaba algunos de los aspectos humanos más oscuros como la envidia y el egoísmo.

Podcast recomendado “Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más. Leer más Entendí esa referencia | podcast EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming