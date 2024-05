Natalia Ramírez sobre 'Betty, la fea': "Ahora nos damos cuenta que el villano era Armando"

La actriz colombiana Natalia Ramírez, quien interpreta a la antagonista Marcela Valencia en la telenovela Betty, la fea, cambió su visión sobre los personajes de la historia y asegura que, el suyo, era en realidad "una víctima" de quien ahora considera el verdadero villano: Armando Mendoza.



Más de 20 años después del final de la famosa producción, Ramírez reflexiona sobre la historia de Fernando Gaitán en una entrevista con EFE y asegura que "realmente el villano es Armando y creo que tanto Marcela como Betty son sus víctimas".



En la ficción, Marcela es parte del triángulo amoroso que completan Armando, el mujeriego empresario a cargo de Ecomoda, y Beatriz Solano, la joven y brillante economista, pero poco atractiva.

La actriz colombiana Natalia Ramírez, quien interpretó a la antagonista Marcela Valencia en la telenovela 'Betty, la fea', ha cambiado su visión sobre los personajes de la historia y asegura que, el suyo, era en realidad "una víctima" de quien ahora considera el verdadero villano: Armando Mendoza. | Fuente: EFE

El trío antagonista de Betty, la fea

Algunas cosas no han cambiado "en nada", asegura Ramírez, como el hecho de que Ecomoda siga teniendo a los mismos empleados, como a Patricia Fernández, interpretada por Lorna Cepeda, y al cruel diseñador Hugo Lombardi, a quien vuelve a dar vida el actor Julián Arango.



"Nunca he entendido por qué ellos siguen trabajando en la misma empresa ¿acaso no han tenido oportunidades?", bromea Arango en la entrevista con EFE. "Además todos siguen criticándose y haciendo lo mismo, hay algo que los mantiene atados", agrega.

El trío antagonista seguirá intentando hacerle la vida imposible a Betty y a su grupo de amigas, menospreciándolas y discriminándolas por su aspecto físico, pero en esta nueva versión los chistes estarán más cuidados que en los años 90, según adelantó Arango.

"El mundo ha cambiado con las ofensas, pero siempre hay gente chismosa, o gente que critica, gente a la que le va bien en la vida y es positiva, y creo que por eso la gente se puede identificar con esta historia", añade por su parte Cepeda.

El comienzo promocional de la serie comenzó en febrero pasado, cuando, en el marco de la Semana de la Moda de París, Prime Video organizó un desfile de Hugo Lombardi, y Cepeda, Ramírez y Arango participaron como si fueran sus personajes.

¿Cuándo y dónde se estrena Betty, la fea?

El elenco de la telenovela colombiana está de vuelta para el estreno de Betty, la fea, una serie de Prime Video que llegará a la plataforma el 19 de julio.



La serie retoma las vidas de los personajes principales de la historia original protagonizada por Ana María Orozco en el papel de Betty y José Enrique Abello como Don Armando, pero esta vez en una nueva faceta de su vida: el de la paternidad y el matrimonio 20 años después.



Una Betty 'empoderada' trabaja duro para reconstruir el vínculo con su hija adolescente, mientras la relación con Armando se deteriora y le lleva a cuestionarse sus decisiones en la vida. (EFE)

Celebridades Betty, la fea

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis