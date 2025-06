Billy Joel intentó suicidarse dos veces tras triángulo amoroso con la esposa de su compañero de banda

El cantante reveló en su nuevo documental que el romance con Elizabeth Weber, entonces esposa de su amigo y baterista Jon Small, lo sumió en una profunda depresión que lo llevó a atentar contra su vida en dos ocasiones.

El legendario músico Billy Joel abrió un capítulo oscuro de su vida en el nuevo documental Billy Joel: And So It Goes, estrenado esta semana en el Festival de Cine de Tribeca. En la cinta, el cantante narra dos intentos de suicidio ocurridos en su juventud, luego de mantener un romance con Elizabeth Weber, la esposa de su compañero de banda y baterista, Jon Small.

Los hechos se remontan a principios de los años 70, cuando Joel, entonces en sus veintitantos, formaba parte del dúo Attila junto a Small. Según relata el propio músico, se enamoró de Weber mientras ella aún estaba casada con su amigo y compañero, situación que le generó un profundo sentimiento de culpa. “Me sentía como un rompehogares”, expresó.

Tras confesarle a Small sus sentimientos, la banda se disolvió y Joel cayó en una profunda depresión. El artista reveló que vivía sin rumbo, consumido por el alcohol y sin hogar, lo que lo llevó a considerar el suicidio. En su primer intento, ingirió una alta dosis de pastillas para dormir que su hermana —entonces asistente médica— le había dado. Terminó en coma durante varios días. En el segundo intento, bebió una botella de limpiador líquido y fue el propio Jon Small quien lo llevó al hospital, salvándole la vida a pesar de la traición.

Posteriormente, Joel buscó ayuda psicológica y encontró en la música una vía para canalizar su dolor. A pesar del duro inicio, el tiempo permitió una reconciliación: Small lo perdonó y, eventualmente, Joel inició una relación formal con Weber, quien se convirtió en su representante y en la primera de sus cuatro esposas.

En paralelo al estreno del documental, se conoció que Billy Joel enfrenta actualmente problemas de salud. En mayo, anunció la cancelación de algunas fechas de su gira debido a un tratamiento por hidrocefalia normotensiva (HNT), una condición que afecta el funcionamiento del cerebro. El artista señaló que está enfocado en su recuperación.

¿Qué enfermedad tiene Billy Joel?

Billy Joel canceló todas sus presentaciones tras recibir un diagnóstico de hidrocefalia de presión normal (HPN), una condición neurológica que afectó su salud en las últimas semanas.

En un comunicado oficial, el artista explicó que la afección se agravó luego de realizar varias presentaciones en vivo, provocándole "problemas de audición, visión y equilibrio", por lo que los médicos le recomendaron suspender sus actividades para iniciar un tratamiento.

La decisión afecta un total de 17 presentaciones previstas en estadios de América del Norte e Inglaterra. "Lamento sinceramente decepcionar a nuestro público. Gracias por su comprensión", indicó el cantante.