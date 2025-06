"Los Jonas Brothers tuvieron más oportunidades que yo": Miley Cyrus denuncia machismo en Disney

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miley Cyrus no se guardó nada. La cantante estadounidense habló de todo en una reciente entrevista con The Interview Podcast, programa de podcast de The New York Times, donde denunció que existe un machismo en Disney, además de mencionar los obstáculos que tuvo que pasar para poder sobresalir en la industria del entretenimiento.

En efecto, la recordada protagonista de Hannah Montana mencionó que, a pesar del éxito de su programa y la fama obtenida, era discriminada por los ejecutivos de Disney para presentaciones musicales significativas para ella.

“Hubo artistas en Disney que dominaban las categorías. Esos fueron los Jonas Brothers, y era porque eran hombres y no tenían que desprenderse de un personaje como yo”, comenzó diciendo la también actriz y compositora.

En ese sentido, Cyrus consideró que Disney no aprobaba del todo que era una estrella pop sobresaliente recordando que no fue incluida en los Grammy para actuar al lado del legendario músico Stevie Wonder.

“Me sentí desconsolada al ver cómo les pedían a los Jonas Brothers actuar con Stevie Wonder. Yo nunca tuve esas oportunidades como ellos cuando era niña”, sostuvo.

Del mismo modo, recordó que su programa Hannah Montana se vio durante años en Disney y que eso le sirvió “para ser reconocida por millones de personas” que se identificaron con ella. “Me encanta que la gente se haya convertido en mi recompensa”, señaló.

No obstante, reiteró las diferencias del trato que Disney con ella y con la banda integrada por Nick, Joe y Kevin Jonas. “Sentía que trabajaba igual o más que ellos, pero sin recibir el mismo nivel de reconocimiento institucional”, agregó.

Miley Cyrus saltó a la fama con su papel de Hannah Montana en Disney Channel. | Fuente: Disney

Miley Cyrus afirmó que no piensa en ser madre: "Es mucha responsabilidad"

En otro momento de la entrevista, Miley Cyrus reafirmó su posición de no convertirse en madre. “No quiero ser madre, no es mi prioridad. Nunca ha sido algo que me apasione demasiado", dijo.

A sus 32 años, Miley explicó que no siente "interés alguno" en tener un hijo teniendo en cuenta "la responsabilidad" que implica la crianza de otra persona.

"Es mucha responsabilidad, dedicación y energía, y si no te apasiona, no sé cómo puedes soportar noches de insomnio y 18 años de lo que tuvo que soportar mi madre", manifestó.

Del mismo modo, resaltó que su decisión es personal y que no juzga a otras personas que si quieran tener una familia. "Creo que tengo una idea más realista de lo que quiero. Ser madre nunca ha sido mi prioridad", añadió.

Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas conforman la popular banda Jonas Brothers. | Fuente: Instagram (jonasbrothers)

Miley Cyrus: "Ganar el Grammy fue superar a Disney"

En febrero de 2024, Miley Cyrus logró un significativo reconocimiento en su carrera: ganar su primer gramófono en la gala de los Grammy 2024.

La cantante fue galardonada con el premio a mejor interpretación pop solista por su sencillo Flowers, el cual forma parte de su octavo álbum de estudio, titulado Endless Summer Vacation.

"Flowers no es mi mejor canción, pero los Grammys me reconocieron por eso. Ganar ese premio fue superar a Disney y al personaje. Avancé muchísimo y muy rápido", acotó.

Es así como Miley Cyrus destacó haber vencido esa brecha de ser reconocida como una cantante y no solo como una estrella de Disney. "Ganar el Grammy fue cerrar un ciclo", comentó.

