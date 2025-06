Morten Harket, cantante de la banda A-ha, revela que padece Parkinson: "No tengo ganas de cantar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Morten Harket, cantante de la banda noruega A-ha, reveló este miércoles que padece Parkinson y que ve poco probable que pueda cantar de nuevo.



"No tengo ningún problema en aceptar el diagnóstico. He encontrado apoyo moral en la actitud de mi padre de 94 años a que el organismo vaya cediendo con el paso del tiempo: 'uso lo que funciona", dijo Harket, de 65 años, a la web del grupo.



Fundado en Oslo en 1982, el trío encabezado por Harket saltó a la fama mundial pocos años después con el hit Take on me, ha vendido millones de discos en todo el mundo y es la banda noruega de más éxito en la historia.



El Parkinson afectó su voz

Harket ha sido tratado en el último año en una clínica en Estados Unidos y se le han implantado electrodos en ambos lados del cerebro para estimular la actividad cerebral, pero la enfermedad ha afectado a su voz.



"No tengo ganas de cantar. La cuestión es si aún me puedo expresar con la voz. Tal y como es la situación ahora, está excluido. Pero no sé si habrá forma de tratarlo en el futuro", admite.



El cantante noruego aseguró que hace todo lo que puede para evitar que su estado físico empeore, pero que el balance entre tomar la medicación y manejar sus efectos es "difícil".



Mensaje a los seguidores de A-ha

A sus admiradores, Morten Harket les pide que no se preocupen por él y que se dediquen mejor a averiguar "quiénes quieren ser".



"Usad bien la naturaleza, el fundamento de nuestra existencia, cuidad el medio ambiente mientras todavía sea posible. Usad vuestra energía y fuerzas para afrontar problemas reales y sabed que me están cuidando bien", afirmó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis