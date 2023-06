Charlie Brooker usó ChatGPT para escribir un guion de 'Black Mirror': "No sirve"

Falta una semana para que se estrene “Black Mirror” y, como ya tiene acostumbrado a sus fanáticos, continuará con ese ecosistema de tecnología donde muchos esperan que también tenga que ver con el ChatGPT.

Si bien ha sido utilizada por muchos y puede simplificar la tarea de otros, ¿qué pasaría si el guionista Charlie Brooker decide usarlo para escribir cada episodio de la nueva temporada de esta serie de Netflix?

Al tener curiosidad por la experiencia, confesó que no fue satisfactoria. Teniendo en cuenta la relación que tiene la tecnología con la trama de “Black Mirror”, decidió probar con esta herramienta de inteligencia artificial como recurso.

"He jugado un poco con ChatGPT. Lo primero que hice fue escribir 'generar episodio de Black Mirror' y aparece algo que, a primera vista, se lee plausiblemente. Pero, a primera vista, es una mierda. Lo que hace es buscar todas las sinopsis de los episodios de 'Black Mirror' y mezclarlas. Luego, si profundizas un poco más, dices: 'Oh, en realidad no hay ningún pensamiento original aquí'. Es Mike Yarwood (un comediante): hay una referencia tópica”, dijo para Empire.

No obstante, Charlie Brooker considera en darle una oportunidad de mejorar: “Sabía que había escrito muchos episodios en los que alguien dice '¡Oh, estuve dentro de una computadora todo el tiempo!’. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pensé: 'Voy a descartar cualquier sentido de lo que creo que un episodio de ‘Black Mirror’ es. No tiene fin tener un programa de antología si no puedes romper tus propias reglas. Fue una especie de agradable vaso de agua fría en la cara”.

