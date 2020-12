"Muerte al 2020", la nueva cinta de los creadores de "Black Mirror", se estrenó en Netflix el pasado 27 de diciembre. | Fuente: Netflix

Para el creador de la serie distópica “Black Mirror”, Charlie Brooker, el 2020 resultó ser un año en el que estuvo “inusualmente optimista”. Y es que, pese a que la peor de sus pesadillas —una pandemia global— no ha desaparecido del mundo todavía, el showrunner se sentía preparado para afrontar la crisis.

“Creo que ser una persona neurótica y preocupante me ha preparado un poco para ello”, dijo en una reciente entrevista al diario The Guardian. “Después de la gripe porcina, no tocaría la manija de una puerta por lo menos en un año”, agregó.

Con la mente enfocada en el trabajo, Brooker consiguió poner en marcha más de un proyecto, como la nueva productora Broke and Bones que lanzó junto a su socia creativa Annabel Jones, y la nueva película “Death to 2020” (“Muerte al 2020”), que se estrenó hace poco en Netflix.

Sobre este último proyecto, el guionista y director británico fue enfático en aclarar que no se trata de un drama que forma parte del universo de “Black Mirror”. Para él, “Muerte al 2020” es “en parte un registro del año, un documental de parodia y una comedia de personajes”.

UN RODAJE ACELERADO

Con un elenco integrado por Lisa Kudrow, Samuel L. Jackson, Hugh Grant, entre otros, el guion de “Muerte al 2020” fue escrito y reescrito por un equipo de escritores a lo largo de cuatro meses. La realización, a fines de noviembre, fue aún más acelerada: apenas 10 días de rodaje.

Entre los integrantes del reparto, Brooker no reparó elogios para Hugh Grant, quien filtró noticias del proyecto en noviembre pasado. “Me gustaría pensar que estaba un poco emocionado (…) Es tan jodidamente bueno que puede hacer lo que quiera”, indicó.

Por otro lado, cabe destacar que “Muerte al 2020” fue pensada para una audiencia global, por lo cual toma como referencias eventos relacionados a este año, entre ellos: la pandemia del nuevo coronavirus, el movimiento Black Lives Matter y las elecciones en Estados Unidos.

Lisa Kudrow interpreta a una portavoz manipuladora del Gobierno estadounidense en "Muerte al 2020". | Fuente: Netflix

LA MIRADA SOMBRÍA DE LAS DISTOPÍAS

Brooker, que es un especialista en darle forma a distopías sobre cómo la tecnología irrumpe de manera perversa la cotidianidad de las personas, aseguró que “las sociedades no colapsan tan rápido como en las películas”.

“La experiencia ha sido más una angustia constante y de bajo nivel que pelear con tu vecino por una botella de agua. Supongo que la razón por la que las películas necesitan que las sociedades colapsen es la misma razón por la que necesitan una sala llena de héroes para clasificar todo antes de que salgan los créditos”, ensayó.

Para su colega Anna Jones, hubo países en medio de la pandemia que ofrecieron una respuesta a la crisis como si estuvieran sobre una pantalla grande. “Supongo que la forma en que China ha respondido es más como una película. Ese estado totalitario se siente más cinematográfico que el que hemos tenido en Europa”, indicó.

De momento, la serie “Black Mirror” se encuentra en pausa, pero no precisamente por la crisis sanitaria, sino, según reveló Jones, debido a que tras producir mucho material decidieron darse “un respiro”.