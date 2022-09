El actor mexicano Tenoch Huerta será Namor en la película "Black Panther 2". | Fuente: Instagram

Tras conocerse que Tenoch Huerta formará parte de Black Panther: Wakanda Forever como el príncipe Namor, un ilustrador de Marvel generó polémica al hacer un comentario poco apropiado respecto al físico del actor mexicano.

"Puedes notar que alguien echó a perder las cosas cuando el personaje de una película se ve en peor forma que el artista de 60 años que lo dibujó", se lee de Mike Deodato Jr. en la imagen en la que aparece el protagonista de espalda en comparación con un dibujo que realizó.

Después de publicar la foto, los seguidores Tenoch Huera y Black Panther 2 salieron en su defensa, asegurando que el ilustrador de Marvel fue racista y estaba haciendo body-shaming. Ante tanto revuelo causado por su broma, Deodato pidió perdón y aclaró su publicación:

"Recientemente hice una broma sobre la apariencia de un personaje de cómic llevado a la pantalla que se salió de control a causa de los haters de internet. Así que déjenme aclarar: Me estaba burlando del personaje del cómic, no del actor. Pudo haber sido un CGI (gráfico generado por computadora), una marioneta o un robot, yo estaba señalando a un personaje ficticio de una película no a la persona de la vida real. No fue mi intención herir los sentimientos de nadie, especialmente los del actor en cuestión, quien, estoy seguro, hará un gran trabajo con el personaje", aseguró.

Tenoch Huerta y su mentira piadosa para ser Namor en "Black Panther 2"



El actor mexicano Tenoch Huerta forma parte de la segunda parte de Black Panther, que integra la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Dirigida por Ryan Coogler, es la secuela de la cinta exitosa que llevó a la fama a Chadwick Boseman.

Sin embargo, el primer adelanto de esta entrega se vio a Huerta como Namor y fue el mismo director quien le ofreció el papel a través de una videollamada, así lo contó en la Comic-Con de San Diego.



"Ya en la llamada empezó a contarme parte de la historia, dándome algunas pistas sobre la película, sobre la historia y lo que iba a ocurrir con Wakanda. De repente, en medio de la conversación, el Zoom se quedó bloqueado y cuando regresé me dijo: 'Entonces, ¿cómo lo ves?'", dijo. “Le contesté que todo bien, pero en realidad no sabía qué me estaba ofreciendo porque no lo había entendido”, agregó.

El equipo le preguntó a Tenoch Huerta si sabía nadar y el actor mexicano aseguró que nunca se había ahogado. Esta actividad era primordial porque Namor es un príncipe de la Atlántida en Black Panther 2.

“Claro que no dije nada entonces, porque no me iban a dar el papel. Tuvimos que explicarles mediante mi abogado en Estados Unidos que así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué pedo”, contó entre risas.

La verdad es que Tenoch Huerta no sabía nadar y tuvo que tomar clases de natación porque la producción de Marvel se enteró. Por su dedicación, le dieron el papel.

