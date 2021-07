“Black Widow”: Scarlett Johansson le dice adiós a la Viuda Negra en la nueva cinta de Marvel Studios

Tras varios retrasos por la pandemia de la COVID-19, este 9 de julio se estrena en Disney+ (con primer access) y en algunas salas de cine, la cinta en solitario de “Black Widow”, que repasa la vida de Natasha Romanoff durante los acontecimientos de “Captain America: Civil War” y “Avengers: Infinity War”. | Fuente: Marvel Studios

Hace dos años, en “Avengers: Endgame”, los fanáticos de Marvel se despidieron de cuatro de los principales superhéroes de la franquicia, entre ellos, la Viuda Negra, personaje interpretado por Scarlett Johansson.

Tras varios retrasos por la pandemia de la COVID-19, este 9 de julio se estrena en Disney+ (con primer access) y en algunas salas de cine, la cinta en solitario de “Black Widow”, que repasa la vida de Natasha Romanoff durante los acontecimientos de “Captain America: Civil War” y “Avengers: Infinity War”.

Días previos a su estreno en las salas de cine (en los países donde ya se apresuraron con los protocolos sanitarios), la actriz Scarlett Johansson contó detalles de su presente y pasado en Marvel en una conferencia de prensa global, en la que participó RPP Noticias.

La intérprete contó que al grabar “Black Widow”, uno de los principales retos a los que se enfrentó fue acercarse a Natasha Romanoff, sabiendo el desenlace de la Viuda Negra en “Avengers: Endgame”.

“Cuando empezamos a hablar de esta película como una posibilidad más seria, estábamos haciendo ‘Infinity War’. Filmamos esa película y luego ‘Endgame’, en una especie de espalda con espalda (una cinta tras otra). Entonces, ya sabíamos lo que significaba ‘Endgame’ para Natasha. Queríamos asegurarnos de que (su sacrificio) era una elección que ella tomó activamente, que ella sentía que tenía la determinación de hacerlo. Sabiendo eso, nosotros sí, luego tuvimos que trabajar al revés para que ella pudiera llegar a un lugar donde eso (el sacrificio) fuera posible. Sabíamos que en esta película tenía que evolucionar hacia un lugar en el que estaba avanzando en su vida y había resuelto el trauma de su pasado. Era una forma de trabajar muy extraña”, comentó en la conferencia de prensa.

La actriz comentó también que se debe tener en cuenta que en “Black Widow” es la primera vez en la que Natasha está sola, por primera vez, lo que permitió que pueda mostrar más aspectos de la personalidad de su personaje que los que ya había mostrado antes en el UCM.

“Ella siempre ha sido parte de algo, de un todo mayor. Y luego, de repente, se encuentra flotando en este extraño espacio intermedio, está fuera de su juego y se da cuenta de que tiene toda esta posibilidad frente a ella y es realmente asfixiante. Luego la toma por sorpresa esta persona que viene de su pasado, que está en llamas. Hay una complejidad y plenitud en el personaje que no ha tenido antes, incluida la idea de que no está tan sexualizada y me pregunto si esa divertida interacción entre Natasha y Yelena sobre la pose es una especie de guiño a eso”, añadió.

NUEVOS INGRESOS AL UCM

Con más de una década dando vida a la Viuda Negra, Scarlett Johansson le da la bienvenida a tres nuevos personajes interpretados por Florence Pugh, Rachel Weisz y David Harbour.

“Es muy emocionante darle la bienvenida a nuevos personajes a la familia del UCM. Es emocionante porque soy parcial, amo a nuestra familia Marvel y sé lo especial que es, y lo especial que es la experiencia de hacer estas películas. Estoy emocionada de que entren otros actores porque sé que se sentirán de manera similar. Ver a la gente entrar en algo con emoción y con los ojos muy abiertos y experimentar el increíble mundo de Marvel, haciendo estas enormes producciones. Todos hemos sido parte de grandes producciones antes, pero creo que debido a que Marvel se siente tan familiar, es un lugar muy único, cálido y acogedor. Es algo divertido de compartir. Fue emocionante ver a todos experimentar eso por primera vez”, sostuvo en la conferencia de prensa global.

Johansson confiesa que siente hubieron algunos desafíos que tal vez antes de convertirte en Natasha Romanoff se habrían sentido insuperables o más difíciles, pero que ahora asume esas cualidades.

“Eso es interesante. Creo que definitivamente hay menos miedo a las cosas ahora que hace 10 años, lo cual es bueno. Siento que eso es una progresión positiva en la vida. Definitivamente me siento más cómoda tomando riesgos y viendo cómo se desarrollan las cosas. Me siento más cómoda”, añadió.

Finalmente, Scarlett Johansson resaltó que el rasgo que identifica el carácter de Natasha Romanoff es su integridad. “Es un gran personaje y no tiene miedo de admitir cuando se equivoca. Ella es una especie de personaje entrañable de esa manera. Creo que tiene curiosidad por sí misma y por otras personas y creo que eso la hace destacar. Pero soy parcial. Y, por supuesto, la pose”, comenta.

EL DATO

“Black Widow”

Llega a Disney+ el 9 de julio con Premier Access. El costo adicional para el acceso es de 54.90 soles.

Además, en algunos países, se estrena en salas de cine a nivel mundial.

