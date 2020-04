Lisa de BlackPink enseña baile para sus fanáticos en esta cuarentena. | Fuente: Instagram

El 'reality' chino “Youth with you 2” tiene como protagonista a Lisa, cantante de BlackPink, quien enseña a bailar a los participantes. Sin embargo, ha estado ausente en los dos últimos programas debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

A pesar de ello, YouTube lanzó un adelanto de lo que será el próximo capítulo y se puede ver a Lalisa Manoban, su verdadero nombre, dando clases online ejerciendo su rol como profesora en el show. La artista aseguró cuando pase la pandemia, podrá regresar en vivo al set.

Esta medida también la tomó Ella Chen, la mentora de canto, quien optó por aparecer en videoconferencia y así educar a sus alumnos.

Lisa, de BlackPink, acaparó la atención de muchos fanáticos ya que es considerada una de las mejores bailarinas en la industria del k-pop. La artista coreana solo tiene 22 años y ya es todo un icono de la música.

La cantante es muy severa al momento de dar recomendaciones a los participantes. En la edición número 9, se vivió un tenso momento con la joven Nai Van, quien no hizo caso a sus recomendaciones.

Por eso, Lisa le dijo lo siguiente: “Te he dicho que sonrías, ¿por qué no sonríes? Te he dicho que sonrías, pero tú solo ignoras mis palabras".

Ante esto, la integrante de BlackPink fue duramente criticada. Sin embargo, sus fanáticas la defendieron diciendo que ese era su trabajo.

Por otro lado, el grupo BlackPink canceló su comeback por el brote del coronavirus. La agencia que las representa aseguró que no presentarán, en estos momentos, su nuevo tema en Corea del Sur. Lo pospusieron para agosto hasta que se calme la situación y los peligros del COVID-19.