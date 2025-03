Disney contrata seguridad para Gal Gadot tras recibir amenazas de muerte por un tuit de Rachel Zegler sobre Palestina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Continúa la tensión tras el estreno del live action de Blanca Nieves. De acuerdo con Variety, la polémica no solo ha sido por las críticas sino por que Gal Gadot, actriz que interpreta a la Reina Grimhilde, tiene seguridad extra debido a las amenazas de muerte que ha recibido luego de que su coprotagonista, Rachel Zegler, compartiera en un tuit: "Y recuerden siempre, liberen a Palestina".

El mensaje de Zegler fue escrito en agosto de 2024 en medio de la promoción de la cinta de Disney, y pese a que han pasado meses, los fanáticos han revivido esta publicación generando una ola de comentarios en redes sociales.

Las consecuencias no tardaron en llegar ya que la israelí Gal Gadot, quien ha mostrado su apoyo a los rehenes secuestrados por Hamás, ha estado recibiendo amenazas. Para prevenir un trágico desenlace, Disney contrató guardaespaldas para proteger a la artista y a su familia en eventos públicos.

La publicación de Rachel Zegler no ha sido eliminada, por ello, ha provocado conversaciones dentro de Disney y el productir Marc Platt, que viajó a Nueva York para hablar con la actriz. De acuerdo con Variety, Zegler se mantuvo firme en su postura. Cabe resaltar que la intérprete de Blanca Nieves siempre se ha pronunciado sobre temas políticos.

Recordemos que cuando eran las elecciones presidenciales de Estados Unidos, compartió mensajes como "Al diablo Donald Trump" y "Ojalá los votantes de Trump nunca conozcan la paz". Por ese motivo, Disney tomó acciones y contrató asesores de redes sociales para supervisar las publicaciones y así no afectar la promoción de la película.

La película de Disney protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot se ubica en el primer lugar en el ranking de taquilla en el Perú.Fuente: @DisneyStudios

Hijo del director de la cinta original de Blanca Nieves criticó el live-action

La primera película que lanzó Disney fue Blancanieves y los siete enanitos. Esta cinta que salió en 1937 dio paso a que la casa del ratón revolucionara la industria de la animación. Ahora, después de 90 años, se hizo una adaptación en live-action que ha generado gran controversia por la elección de la protagonista.

Al igual que La sirenita, esta vez, Rachel Zegler reveló que, en esta historia, la princesa no va a ser salvada por un príncipe ni pensará en el amor verdadero, sino que será valiente, justa y sincera por lo que no será una trama de romance.

Tras este comentario, David Hand, hijo del director de la cinta original, se pronunció sobre este live-action de Blanca Nieves y consideró que su papá no estaría nada contento con esta nueva fórmula.

“Es un concepto totalmente diferente, y estoy totalmente en desacuerdo con él, y sé que mi padre y Walt también estarían muy en desacuerdo con él”, dijo para The Telegraph. Asimismo, agregó que su padre hizo una historia con buen gusto, todo lo contrario a lo que se está haciendo en la actualidad.

“Tengo miedo de lo que van a hacer con las primeras películas... sus ideas son tan radicales ahora. Cambian las historias, cambian los procesos de pensamiento de los personajes, ya no son las historias originales. Están inventando cosas nuevas y no me gusta nada de eso. Me parece francamente insultante lo que han hecho con algunas de estas películas clásicas”, aseveró.

