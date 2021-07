Bryan Cranston y Bob Odenkirk actuaron juntos en la serie "Breaking Bad". | Fuente: AMC

El actor Bob Odenkirk fue hospitalizado ayer 27 de julio tras sufrir un desmayo en las grabaciones de “Better Call Saul”, serie derivada del éxito televisivo “Breaking Bad”. Al darse a conocer la preocupante noticia, su excompañero de reparto, Bryan Cranston, no pudo evitar enviarle unas palabras.

A través de las redes sociales, Bryan Cranston compartió una fotografía junto a Bob Odenkirk, de quien aún no se conoce su estado actual de salud, y pidió a sus seguidores que oren por su bienestar. “Hoy me desperté con una noticia que me ha dejado ansioso toda la mañana. Mi amigo, Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de ‘Better Call Saul’”, comenzó diciendo.

Y continuó en su publicación: “Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado. Por favor, tómate un momento en tu día de hoy para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones a tu manera, gracias”.

De momento, se conoce muy poco sobre la evolución que ha tenido Bob Odenkirk en estas últimas horas desde que experimentó un repentino colapso mientras trabajaba en el rodaje de la ficción estadounidense. Al parecer, su diagnóstico se mantendrá reservado por la delicadez de la situación.

Bob Odenkirkse desmaya en el set de "Better Call Saul"

Bob Odenkirk, la estrella de la serie "Better Call Saul", sufrió un desmayo durante el rodaje de la sexta temporada de la serie de Netflix y fue trasladado de urgencia al hospital el martes 27 de julio, según confirmaron diversos medios estadounidenses.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el protagonista del spin-off de "Breaking Bad" se encontraba en los estudios de Sony Pictures, en Nuevo México (EE.UU.), cuando sufrió un colapso. De inmediato, el equipo que lo rodeaba llamó a una ambulancia. Según el medio TMZ, todavía no está claro si estaba consciente cuando fue transportado al hospital.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.