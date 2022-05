Bono, líder y vocalista de U2, cumple 62 años este 10 de mayo. | Fuente: Instagram

El fin de semana pasado, Bono sorprendió a un par de músicos callejeros en el metro de Kiev, Ucrania, donde demostró una vez más que es uno de los artistas más especiales, al menos así lo consideran sus fanáticos.

Este 10 de mayo cumple 62 años y en toda su carrera musical ha logrado lo que ningún otro: ha sido nominado a un Oscar, el Globo de Oro, los Grammy —de los que su banda, U2, ha ganado 22— y el Premio Nobel de la Paz.

Bono no solo es cantante, también es activista político, humanitario y filántropo. Su inicio en la música fue gracias a The Beatles. A los 3 años escuchó por primera vez “I want to hold your hand” y quedó fascinado con la voz de Paul McCartney. Tuvieron que pasar muchos años para que, finalmente, pudiera cantar con su ídolo. Fue en el Live Aid de 1985 en el Wembley, año que quedó marcado para siempre en su vida.

La música ha estado presente en cada momento, pero no ha dejado atrás ese instinto de ayudar a la gente que más lo necesita. Junto a su esposa, en 1985, viajaron a Etiopía con otros trabajadores humanitarios, lo mismo hicieron en El Salvador.

Paul David Hewson CBE más conocido por su nombre artístico Bono, es un músico irlandés, conocido por ser el vocalista del grupo de rock U2. | Fuente: Pinterest

Todas estas experiencias hicieron que utilizara su carrera artística para un fin: “Como estrella de rock, tengo dos instintos. Quiero divertirme y quiero cambiar el mundo. Tengo la oportunidad de hacer ambas cosas”, dijo alguna vez Bono en una entrevista.

Por ese motivo tiene contacto con diferentes líderes políticos y mundiales para conseguir sus objetivos. Su trabajo ha sido reconocido por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo, además es caballero de la Legión de Honor francesa y más.

A pesar de los reconocimientos, ha sido criticado por usar gafas de sol en la noche, pero es algo que a Bono lo tiene sin cuidado. Sin embargo, respeta los comentarios de todos porque muchos no saben que padece de glaucoma por lo que los flashes le afectan en su vida diaria.

Su vida ha estado llena de tragedias, no obstante vio una manera de sacarle la vuelta a todo lo malo. El entierro de tu abuelo, y que prácticamente en ese mismo momento se muera su madre de un aneurisma cerebral, le dio un giro de 180° para bien.

Bono tiene una singular -y aplaudida- vida de una estrella de rock y ahora con 62 años -y con fama- espera seguir con su propósito de vida: ayudar a quien más lo necesita.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.