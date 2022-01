Bono, líder de la banda irlandesa U2 | Fuente: EFE

Bono, el vocalista de la banda irlandesa U2 reveló que nunca le ha gustado el nombre del grupo ni algunas de sus canciones. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, a través del podcast "Awards Chatter", el artista confesó, además, que no soporta escuchar su voz.

"Cuando voy en el auto y suena una de nuestras canciones me pongo color escarlata, como decimos en Dublín cuando queremos decir que estamos avergonzados", sostuvo Bono. Sin embargo, el cantante acotó que se siente especialmente orgulloso de dos temas.

"La que más puedo escuchar es 'Miss Sarajevo' con Luciano Pavarotti. Y probablemente 'Vértigo' es el tema del que me siento más orgulloso. La mayoría de las otras canciones me hacen temblar un poco", agregó el músico en referencia a que no fue muy "detallista" con algunas composiciones.





Su desempeño vocal

Bono también habló sobre su desempeño vocal y confesó que en alguna ocasión ha tenido que apagar la radio cuando suenan sus canciones. "Me convertí en cantante hace relativamente poco", dijo antes de contar lo que el cantante Robert Palmer había dicho en los ochentas a Adam Clayton, bajista de U2.

"Dios, ¿alguna vez le dirás a tu cantante que simplemente baje un poco las notas? Se haría un favor a sí mismo y a su voz. También nos haría un favor a todos los que tengamos que escucharlo", narró.

No le agrada el nombre de la banda

Finalmente, el artista irlandés aseguró que nunca se sintió muy cómodo con el nombre de la banda. "Realmente no me gusta. Pero llegué tarde a algún tipo de dislexia. Tampoco me di cuenta de que The Beatles era un mal juego de palabras".

"En nuestra cabeza, era como el avión espía, el U-Boat. Era futurista, como resultó implicar este tipo de aquiescencia. No, no me gusta ese nombre. Todavía no me gusta mucho el nombre", comentó.

